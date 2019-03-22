頭劇痛3天「後腦像被鞭子抽」　竟是追劇害「枕神經」卡住了

▲頭劇痛3天「後腦像被鞭子抽」，竟是「追劇」惹禍。（圖／不良姿勢示意圖，非文中當事人／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

一名50多歲的家庭主婦，日前因連續3天劇烈頭痛，到腦神經內科求診，主訴每次痛起來後腦勺就像被鞭子抽，且還有半邊頭皮發麻等症狀，醫師問診發現，她在拿iPad追劇時，經常放在桌上低頭觀看，有時坐累了，還會把平板放在身體上，躺在床上仰頭觀看，長期下來枕神經受到壓迫，才會出現陣發性疼痛。

「追劇姿勢不良當心了！」收治患者的書田診所腦神經內科主任醫師黃婷毓表示，枕神經痛是指頭部後側的大枕神經及小枕神經受到壓迫，或者被肌肉群卡住所造成的現象，通常會以陣發性疼痛表現，每次大概只會痛1~2秒，不過痛感劇烈，且無法預測出現時間，經常會讓人痛到「跳起來」。

請繼續往下閱讀...

枕神經痛多發生於單側，患者年齡以30~60歲中壯年族群居多，且好發於低頭族、長時間使用電腦的上班族，或者長期需仰頭的工作者，除了突發性疼痛外，還可能伴隨視力模糊、對光敏感、眼睛後方或雙側太陽穴疼痛。

▲醫師建議民眾可靠熱敷舒緩肩頸疼痛。（圖／記者嚴云岑攝）

雖然枕神經痛發生於後腦部位，但睡覺姿勢不良，並不會導致症狀，惟有習慣趴睡，或者頸椎第一、二節排列有問題者，比較容易發生。而許多人習慣躺在床上滑手機，若身體平躺在床上，卻將頭靠在墊得過高的枕頭上，或靠在牆壁上，也易使診神經受到壓迫。

資訊時代每個人都是3C重度使用者，保持頸部肌肉及脊椎的健康，也是所有民眾必須面對的課題。黃婷毓建議，長時間久坐電腦桌前的工作者，最好每半小時起來伸展頸部，平時也可透過熱敷、遠紅外線等輔助放鬆頸部肌肉。但值得注意的是，在疼痛期間不建議按摩，一位有可能會使急性發炎更劇烈，使痛感惡化。