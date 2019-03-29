▲解放你的骨盆肌！男性排尿學問大，一次看「站+坐」該怎尿。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

你的尿尿姿勢對了嗎？泌尿科醫師表示，男性排尿姿勢正確，有利泌尿系統健康，站著尿時可以雙腳大拇指弓起踏地、膝蓋往前彎自然排尿；若以坐姿排尿，則可坐在馬桶中間，膝蓋平行或略高於骨盆處，讓骨盆底肌肉，如括約肌、攝護腺能得到自然放鬆。

現年40歲的陳先生，1年多前因排尿不順就醫，醫師除給予藥物治療後，也建議可做一些跑步、游泳、爬山等著重下肢的運動，增加骨盆腔神經活力及肌肉群功能，改善排尿。

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陳先生聽從醫師建議開始跑步後，排尿情況大有改善，甚至開始參加馬拉松賽事，從半馬跑道全馬，原本慶幸自己體力越來越好，沒想到近期又開始出現「卡尿」症狀，有時甚至要站很久才尿得出來，嚇得他趕緊就醫，確診為骨盆底肌肉僵硬作祟。

收治患者的書田診所泌尿科主任醫師杜元博表示，長時間情緒緊張、憋尿，以及經常性壓迫骨盆底等運動行為，都容易導致骨盆底功能異常，常見症狀有排尿遲緩、尿流細小、排尿間斷、尿後殘尿感、尿後滴滴答答、排便困難、恥骨上疼痛、骨盆腔疼痛、性功能障礙等。

近年來全民瘋運動，杜元博提醒，運動前適度做暖身操，除了預防運動傷害外，也可以讓括約肌、攝護腺等骨盆底肌肉得到適當的放鬆，建議民眾在運動前，可以先做好暖身操，排尿姿勢也要「按規矩來」，否則骨盆底肌肉長期遭壓迫，影響的不只排尿，還有可能引發不舉危機。