喝酒臉紅罹癌風險高！半數國人有「酒精不耐症」...1招簡單自測

▲喝酒示意圖。（圖／CFP）★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

生活中心／綜合報導

喝酒後容易臉紅、心跳加速，可能是有「酒精不耐症」這個基因缺陷，患者也有較高罹癌的風險。根據研究，台灣將近一半人有這項基因缺陷。專家表示，民眾可以簡易自測，取75%酒精棉片並用ok繃固定在上手臂內側中央處，約7分鐘後取下ok繃，等待10分鐘後，如果皮膚有紅色斑塊，就有可能是酒精不耐症的患者。

史丹佛大學研究指出，台灣有近47%的民眾基因內缺乏代謝酒精的「乙醛去氫酶(ALDH2)」而患有酒精不耐症，比例位居全球一。有酒精不耐症者只要每周喝超過2.5瓶啤酒，就會有超過100倍的罹癌風險，如果同時有抽菸跟嚼食檳榔習慣，風險還會更高，就算小酌一杯也會危害身體健康。

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嘉義基督教醫院與台灣酒精不耐症衛教協會30日舉辦「台灣酒精不耐症衛教與口腔檢查訓練營」，陳哲宏博士在會中指出，正常酒精進入人體後，會先由乙醇去氫酶(ADH)代謝成有毒的乙醛，再由乙醛去氫酶(ALDH2)代謝為無毒的乙酸，但由於酒精不耐症基因內缺乏乙醛去氫酶，無法代謝乙醛，乙醛已被世界衛生組織列為一級致癌物，長期累積於人體會誘發身體慢性發炎，並引發口腔癌、食道癌、肝癌、頭頸癌等癌症，也會提高肝硬化及心血管疾病的機率。

▲嘉基姚維仁院長（左二）、酒精不耐症衛教協會理事長陳哲宏博士與其他與會專家合影。（圖／嘉基提供）

▲嘉基院長姚維仁於致詞時指出，希望透過活動讓更多國人了解酒精不耐症。（圖／嘉基提供）

陳哲宏表示，台灣喝酒的民眾非常多，但台灣人半數的民眾都不適合喝酒；目前台灣已經有菸害防制法，卻沒有酒害防制法，呼籲政府應該要正視此事。

如何知道自己是否有酒精不耐症？如果飲酒後會臉紅，有70%的機率是酒精不耐症的患者，民眾也能自己簡易測試，取常見的75%酒精棉片並用ok繃固定在上手臂內側中央處，約7分鐘後取下ok繃，等待10分鐘後，如果是皮膚有紅色斑塊，就有可能是酒精不耐症的患者。

嘉義基督教醫院院長姚維仁指出，社會大眾對於酒駕及酗酒對身體的危害都有清楚認知，但對於台灣有半數民眾健康受影響的酒精不耐症的認識卻很少，嘉基對癌症篩檢一向不遺餘力，也多年得到健康促進醫院典範獎，希望透過嘉基與台灣酒精不耐症衛教協會的推廣活動，讓更多人能認識這個遺傳缺陷，減少未來對健康的危害。

▲民眾透過隨處可得的酒精棉片與ok繃來檢驗檢測自己是否有酒精不耐症。（圖／嘉基提供）

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