中班男童脾氣差易失控...太晚睡害的！醫揭「兒童最佳睡眠時間」

▲兒童示意圖。（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

南投一名就讀幼稚園中班的黃姓男童，一個學期過去了，每天上學前都還會鬧脾氣，跟同學間遊戲互動時衝突不斷，上課注意力也差。面對孩子的情緒問題，家長毫無頭緒，甚至被老師寫聯絡簿建議帶他去看醫生。經過就醫，發現可能是太晚睡導致。

接診的衛福部南投醫院指出，在職能治療師了解後，發現黃童嚴重睡眠不足，家長在睡前會持手機讓黃童看卡通，但總是都到凌晨才入睡。調整睡眠時間及睡前禁用手機兩個月後，黃童的恍神狀態及情緒已經大幅改善。

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現在家長工作、生活忙碌等許多因素導致晚睡，而孩子也跟著越來越晚睡。不過，臨床上有一些類似注意力不足較躁動、學習能力差的小孩是因為睡眠不足或睡眠不好引起的。南投醫院復健科職能治療師洪麗珍表示，充足的睡眠，有益改善大腦注意力和記憶力，能夠幫助人們更好地解決複雜問題。

▲兒童示意圖。（圖／CFP）

洪麗珍表示，晚上生長激素分泌比較多，這段時間不好好睡覺，荷爾蒙分泌會減少，有可能會影響到身高。長期無法早睡的孩子，除了長得矮小之外，也比較容易生病，身體抵抗力也跟著變弱。

另外，睡前使用3C產品會延後上床時間、縮短睡眠時間、增加睡眠不足的感受等。洪麗珍說，3C產品螢幕的藍光會抑制體內褪黑激素，使交感神經亢奮，更容易導致失眠，建議睡前一小時不要使用3C產品。

南投醫院說明，依照不同年齡所需睡眠不同，但一般9至10點是適合孩子的就寢時間。由於夜晚11點至凌晨3點是生長激素分泌最多時期，建議1歲以下寶寶每天需要的正常睡眠時間為16小時；1至3歲寶寶每天需要的正常睡眠時間為每晚12小時，白天2、3個小時；4至6歲小朋友每天需要的正常睡眠時間為10至12小時；7至15歲的兒童每天需要睡9至10小時；當孩子吃的好、睡得好、玩的好，孩子就會長的好、心情好、學的好。

▲嬰兒示意圖。（圖／CFP）

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