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小孩轉骨趁春天　中醫授「長高靠4招」...多跳繩就對了！

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▲▼青少年，學生，網路，社群，同儕，直播。（圖／視覺中國）

▲青少年示意圖。（圖／視覺中國）

生活中心／綜合報導

春季是小朋友「轉骨」調養最佳時機，中醫科張育誠醫師表示，中醫經絡對身體成長有很大幫助，要發揮最大功效，充足睡眠及運動很重要。他說，小朋友晚上最好9點30分就上床睡覺，而跳躍運動可以刺激腳底湧泉穴，女孩常跳繩對長高會有幫助；另外，12至13歲男孩及10歲以上女孩，可服用促進營養吸收、骨質生長的轉骨方。

衛生福利部新營醫院中醫科張育誠醫師指出，從立春到夏至的這段時間，是進行身體「轉骨」調養最好時機，第二個階段是白露到冬至，為明年的春天生長打底。他表示，小孩生長如同樹木生長一樣，需要空氣、營養和水分滋潤，所以小朋友的呼吸系統和消化、代謝的功能非常重要，如果有鼻子過敏或腸胃吸收、大便不暢的小孩，都會對身體的發育成長，以及身體的免疫力形成有影響。

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張育誠醫師說明，身體的成長發育，除了營養與吸收外，水分及養分的輸送也很重要，就像樹木有維管束來運送一樣，身體也有網絡系統來運輸水分的代謝，像三焦系統；三焦系統屬相火，可以把腎水氣化成腎氣，併蒸騰敷佈到身體各個器官；腎氣是身體個組織運作的基本能量，所以在中醫理論中，「腎」主先天，腎氣的充足對生長發育有很大的影響。

▲▼衛生福利部新營醫院中醫科張育誠醫師。（圖／新營醫院提供）

▲衛生福利部新營醫院中醫科張育誠醫師。（圖／新營醫院提供）

「中醫的經絡對身體成長有很大的幫助。」張育誠醫師強調，由於經絡循行的道路經過五臟六腑，所以對身體的機能調節能發揮很好作用。但要如何讓身體的經絡發揮最大的功效呢？充足的睡眠及運動是很好的方法。他解釋，經絡的循行都有固定的時間，三焦經的循行是晚上9至11點，所以小朋友最好9點30分上床睡；另外，按摩穴道也有幫助，像腎經的湧泉穴在腳底，腎主水，比喻腎水從腳底湧出，能促進生長，所以跳躍運動可以刺激腳底的湧泉穴，像女孩子常跳繩對長高會有幫助。

張育誠醫師提醒，除了營養和睡眠，中藥在對12至13歲的男孩及10歲以上（初經已來）的女孩，可以服用促進營養吸收、骨質生長的轉骨方。他指出，現在有已先煎煮好的中藥藥水包，以純中藥熬煮，再隔水加熱就可以飲用，方便口服，而針灸雖對長高有幫助，直接刺激穴道效果當然更好，但由於扎針的恐懼，使小朋友常常不敢接受針灸，現在有雷射針灸的儀器，使得針灸可以沒有痛感，鼻過敏及腸胃問題都可以一併治療，對小朋友的「怕針」問題來說是很好的替代方法。

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