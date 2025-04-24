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嚐「換妻俱樂部」憂性病　情慾夫婦「怕遇熟人」到外縣市就醫

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▲參加「換妻俱樂部」染性病風險高。非當事夫妻。（示意圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

「換妻俱樂部」最近在新竹地區死灰復燃，一對40多歲夫妻在當地情慾交流後，又擔心感染性病，決定跨區到桃園就醫，並向醫師坦言「怕在原生活圈遇見熟人」，經檢查未中鏢後，選擇接種HPV疫苗保心安；醫師說，若持續有多重性對象，即使落實戴保險套、施打疫苗等預防感染措施，仍有破功風險，不可輕忽。

顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜說，這是他首次在診間接觸曾參與伴侶交換活動的個案，而該對夫妻目前雖無感染跡象，但對潛在風險抱持高度警覺，因此建議2人接種HPV疫苗，並了解暴露前預防性投藥（PrEP）的使用方式，為日後行為多一層保障，2人最後決定施打疫苗。

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此外，顧家醫療中山分院院長、泌尿科醫師施冠偉也說，曾收治一名孕婦因拒絕性行為，丈夫轉往酒店尋求管道，被妻子察覺後，雙雙到門診檢查，結果妻子檢驗正常，丈夫則確診無症狀淋病，經治療康復後，也同時接種HPV疫苗以防未來風險。

施冠偉指出，隨著疫情趨緩、社交互動增加，性病個案例在門診逐漸浮現，提醒民眾不要以為性病離自己很遠，其實近年已成常見就診原因之一，呼籲有多重伴侶或曾發生高風險性行為者，皆應定期接受檢查，並搭配科學證實有效的防護措施，如HPV疫苗與PrEP等，以降低感染、傳播風險。

顧芳瑜提醒，性行為活躍者應主動建立安全習慣，除使用安全套，更應了解疫苗與預防性用藥的重要性，才能在保障個人健康的同時，也避免將風險帶入家庭。

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關鍵字： 換妻俱樂部 性病風險 HPV疫苗 感染預防 專家提醒

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