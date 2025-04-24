美方關切進口牛豬標示檢驗　邱泰源：4原則不會改變

▲衛福部長邱泰源會前受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

美國總統川普對等關稅政策暫緩實施，目前台美持續談判，然而美國「2025年對外貿易障礙評估報告」中，對台灣要求落實豬肉產品原產地表達關切。衛福部長邱泰源今（24）日受訪強調，我國採取食安優先、科學分析、國際標準、市場稽查等4大原則「絕對不會改變」，且所有規定一體適用，並沒有特別針對哪一個國家。

立法院社福衛環委員會今日請衛福部、農業部、經濟部、外交部、行政院經貿談判辦公室、行政院食品安全辦公室等針對「美豬、美牛進口零關稅且如何保障國人食品安全及農民權益」進行專題報告。

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美國貿易代表署（USTR）3月31日釋出「2025年對外貿易障礙評估報告」指出，台灣要求進口美豬須落實原產地標籤，以及要求標示萊克多巴胺殘留容許量（MRL），是「不正確地暗示美國豬肉產品，包括含萊劑者，存在食安風險」，可能影響美豬在台形象與銷售。至於美牛方面，仍以狂牛症（BSE）為由禁止進口牛絞肉、對某些美牛內臟產品實施繁瑣且「沒有科學根據」的進口檢查。

邱泰源會前受訪被問及美豬美牛議題，他表示，衛福部的立場一定守護全國國人的食安為最高的任務，要有科學分析根基，與國際標準接軌，市場稽查也要嚴格，這4大原則也是衛福部對國人食品安全努力的最大目標。

媒體追問瘦肉精產地標示是否會鬆綁？邱泰源重申4原則，強調「絕對不會改變」，且所有規定都是一體適用，並沒有針對特別哪一個國家。至於美牛檢驗遭指太嚴格，邱泰源表示，還是堅持我們國人食品安全根據以及國際標準。

邱泰源後續於專案報告提及衛福部自110年起執行豬肉及其可食部位標示查核專案，迄至114年3月共查核豬肉原料原產地標示近30萬件，不合格案件均已依食品安全衛生管理法處辦。