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愛愛後那邊癢？醫曝男人OO「藏爆多細菌」做好2件事防感染

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▲聊是非用圖，男女，兩性，調情，情侶，做愛，性愛。（圖／CFP）

▲性愛示意圖。（圖／CFP）


文／婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站

深夜對談
Q： 性行為之後總很容易感染，該怎麼辦？
A： 性行為前後注意清潔，能大大降低感染風險。

「私密處癢癢的，好難過阿！」
「顏色灰灰白白的分泌物變多了，小褲褲都溼溼的，而且味道也比較明顯，超不舒服！」

性行為過後，你經常有這樣的困擾嗎？私密處又被細菌感染，陰道發炎了！

性行為過後陰道環境改變讓壞菌有機可乘
正常情況下，女性的陰道裡面有許多乳酸桿菌，它們使得陰道PH值處於4～4.5的微弱酸性狀態，維持陰道的健康。相反的，男性的精液在正常狀況下是偏鹼性，PH值約7.2～8.0，性愛過後當精液進入女性體內，陰道的酸鹼值改變，壞菌就比較有機會大量繁殖，進而造成陰道感染發炎。

雙手、嘴巴和性器官都可能帶來細菌
鹼性的精液會中和陰道的酸性，使得陰道環境改變，這樣的變化並不會造成陰道感染，可是如果再加上壞菌入侵，陰道發炎就很容易找上門了。

男性的包皮有很多細菌，若沒有全程使用保險套，細菌很輕易地就能進入陰道。另外，愛撫、口愛也都極有機會讓雙手、嘴巴裡的細菌大舉入侵陰道。因此在做愛做的事之前，兩人可以一起鴛鴦浴，把自己洗乾淨，最好還能刷個牙，保持口腔的清潔。

改變生活習慣才能徹底揮別陰道感染
除了性行為所引起的陰道感染，其實更多女性是因為長期熬夜、穿著過於緊身的褲子、吃過量甜食、內褲材質不吸汗不透氣等原因，而引起黴菌感染。希望永遠向陰道炎說掰掰，建議一定要改變不理想的生活習慣。

※本文經「婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站」同意轉載（原文如下）

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關鍵字： 兩性 性愛 性愛健康 婦產科 仇思源 陰道
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