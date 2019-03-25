慢性腎病變引發眼疾風險增！醫揭6類症狀要注意...嚴重恐瞎

▲奇美醫學中心眼科部主治醫師張昱欣表示，罹患慢性腎病變相關眼科疾病的病人已有增加趨勢。（圖／奇美醫學中心提供）

生活中心／綜合報導

台南一名接受洗腎治療的男子，因雙眼疼痛及視力減退就醫，經診斷為雙眼帶狀角膜病變。收治這起病例的奇美醫學中心眼科部主治醫師張昱欣指出，根據研究，腎病變患者出現眼科疾病，已經有增加趨勢，其中角膜潰瘍、缺血性神經病變以及視網膜動靜脈阻塞，不及時治療恐有失明之虞。

根據張昱欣說明，這名70歲慢性腎病變患者3年前接受血液透析（即所謂洗腎治療），雙眼產生眼睛紅腫、刺激與疼痛情形，最近兩天左眼嚴重流淚、疼痛並且伴隨著視力減退，詳細理學檢查顯示雙眼結膜紅腫合併角膜周邊混濁；患者左眼視力為只辨手動，角膜浸潤感染合併前房蓄膿。張昱欣表示，經診斷為慢性腎病變洗腎治療常見的雙眼帶狀角膜病變與左眼角膜潰瘍。

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張昱欣嘗試給予患者人工淚液，左眼頻繁給予高濃度抗生素眼藥水。治療兩週之後，患者雙眼眼睛疼痛情形改善，左眼浸潤化膿消失，左眼矯正視力已回復至0.8。

▲▼奇美醫療團隊對腎病變相關眼科疾病，已發表7篇論文登國際知名期刊。（圖／奇美醫學中心提供）

張昱欣說，奇美醫學中心有鑑於罹患「腎病變相關眼科疾病」的病人已有增加的趨勢，先後已發表7篇論文刊登國際知名期刊，範圍廣及角膜、視神經以及視網膜病變，呼籲民眾須注意與重視。

腎病變與角膜疾病相關性

帶狀角膜病變

風險增加：腎病變風險增加約12.21倍。

症狀：刺激、紅腫、畏光、光暈、視覺下降。

可能相關成因：(1)血中磷酸鈣上升而導致鈣質沉澱在角膜；(2)長期使用含磷或含汞眼藥水控制眼壓或減少發炎。

可行治療：若造成視覺受損或是嚴重不適 (1)減少含磷、含汞成分眼藥水的使用；(2)手術外科移除；(3)乙烯二胺四醋酸二鈉(EDTA)螯合；(4)激光雷射光治療角膜切除。

角膜潰瘍

風險增加：腎病變風險增加約1.54倍。

症狀：紅腫、流淚、嚴重疼痛、化膿、視覺嚴重下降。

可能相關成因：(1)眼睛表面乾燥破皮；(2)常使用類固醇眼藥水減少眼睛不適感；(3)合併糖尿病共病。

可行治療：(1)針對病原種類投予合適的眼藥水；(2)角膜內注射、前房內注射藥物；(3)治療性角膜移植。

▲慢性腎病患者罹眼疾，未及時治療恐惡化，甚至失明。（圖／奇美醫學中心提供）



慢性腎病變與視神經疾病相關性

缺血性視神經病變

風險增加：腎病變風險增加約3.14倍。

症狀：單眼突發性無痛性視力嚴重受損伴隨視神經水腫。

可能相關成因：(1)血流量降低、貧血以及血中含氧量降低；(2)血液凝固傾向增加，血管粥狀硬化明顯；(3)合併高血壓、高血脂共病。

可行治療：(1)尚無共識；(2)高劑量類固醇靜脈注射；(3)抗新生血管製劑眼內注射。

慢性腎病變與視網膜疾病相關性

視網膜動脈（靜脈）阻塞（俗稱的眼中風）

風險增加：視網膜動脈阻塞方面，腎病變風險增加約4.49倍；視網膜靜脈阻塞方面，風險增加約3.05倍。

症狀：單眼突發性無痛性視力嚴重受損、伴隨視網膜蒼白缺血黃斑部櫻桃紅斑 （視網膜動脈阻塞）或是視網膜出血（視網膜靜脈阻塞）。

可能相關成因：(1)大血管如頸動脈常見粥狀硬化與斑塊，視網膜小血管病變也較為常見；(2)合併高血壓共病。

可行治療：(1)降眼壓處置；(2)抗凝血藥物（視網膜動脈阻塞）；(3)視網膜光凝固治療；(4)抗新生血管製劑眼內注射（視網膜靜脈阻塞）。

漿液性視網膜剝離

風險增加：腎病變風險增加約3.39倍。

症狀：視力受損。

可能相關成因：(1)脈絡膜血管通透性增加；(2)洗腎治療時滲透壓改變引起血管通透性的改變。

可行治療：(1)鑑別診斷；(2)排除發炎性、感染性、血管病變與惡性腫瘤可能。

中心漿液性視網膜脈絡膜病變

風險增加：腎病變風險增加約1.51倍。

症狀：視力受損、中心視力模糊、視物變形。

可能相關成因：(1)皮質激素受體活化；(2)發炎狀態。

可行治療：(1)視網膜光凝固治療；(2)光動力治療；(3)抗新生血管製劑眼內注射。

▲慢性腎病患者罹眼疾，未及時治療恐惡化，甚至失明。（圖／奇美醫學中心提供）



張昱欣提醒，腎病變接受洗腎治療病人，若發生眼睛疼痛以及視力模糊情形，可能是「腎病變相關眼科疾病」產生，建議至眼科進行評估。她說，控制好糖尿病、高血壓與高血脂，以降低產生「腎病變相關眼科疾病」，保有明亮的人生。