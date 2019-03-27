胸悶注意！「瘦高男」易罹患氣胸...有這4症狀快就醫

▲打球示意圖。（圖／視覺中國）



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南投醫院近日接連收治兩名國中男生胸悶、胸痛的病例，經檢查分別是罹患縱膈腔氣腫與氣胸。醫師指出，縱膈腔氣腫與氣胸都是氣體不正常地進入了不該進入的組織、壓迫肺部，好發於體型瘦高的年輕男性身上，最常引起的症狀除了胸悶、胸痛，還包括咳嗽、呼吸困難等，如果未就醫嚴重恐引發併發症。

上述兩起病例，其中一人是與同學嬉鬧中遭拍背，後來開始覺得胸部悶痛，另一名則是打球時不慎被籃球砸中胸口，突然覺得左側胸部劇痛，之後就一直感到左胸悶悶的、呼吸不順。經醫師安排胸部X光檢查，證實分別罹患縱膈腔氣腫與氣胸，所幸住院接受氧氣治療後，現在都已無大礙。

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正常的情況下，除了氣管、食道有空氣外，其他器官都不該有空氣存在。南投醫院胸腔內科王耀麟醫師指出，縱膈腔氣腫與氣胸症狀類似，簡單來說，兩者都是氣體不正常地進入了不該進入的組織，壓迫肺部；好發於體型瘦高的年輕男性身上，最常引起的症狀為胸悶、胸痛、咳嗽、呼吸困難等，未就醫嚴重恐引發併發症。

▲黃色箭頭處為空氣不正常進入之處。（圖／南投醫院提供）

縱膈腔氣腫是指胸內壓增高，導致空氣從肺泡的間質漏出，從縱膈腔跑到胸部或者頸部導致皮下氣腫。王耀麟表示，引發縱膈腔氣腫可能會因為氣喘、肺結核或慢性支氣管炎等疾病引起，也有可能因鈍傷、撞擊、劇烈咳嗽、嘔吐或用力憋氣等行為導致。

氣胸則是指空氣堆積於肋膜腔內，使肺葉塌陷。王耀麟說，引發氣胸也分為兩大類，自發性氣胸是肺部氣泡破裂引起，成因不明；外傷性氣胸是遭受外力撞擊、外傷、手術等過程導致肺部破裂。

王耀麟指出，會依病人的症狀及嚴重性給予適當之治療，縱膈腔氣腫較不易復發，但自發性氣胸的復發機率較高，因此提醒如果出現不尋常的胸悶、胸痛及呼吸困難等症狀，應趕緊就醫。

▲王耀麟提醒，瘦高少男易罹患氣胸。（圖／南投醫院提供）