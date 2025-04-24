關稅特別條例挹注健保200億　邱泰源揭2用途：可提升穩定性

▲衛福部長邱泰源談特別條例挹注健保。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

針對美國總統川普提出的對等關稅，行政院今（24日）院會通過規模達4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中有200億元用於挹注健保。衛福部長邱泰源表示，肯定政府特別預算再挹注健保，這筆錢將進入健保安定基金，因應高關稅可能影響包含醫藥品漲價、健保點值穩定等靈活運用。

行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，草案規模為4100億元，用於提供企業金融支持、提升產業競爭力以及挹注台電還有勞健保。其中社會支持部分為1670億元，在衛生社福領域方面，包括弱勢族群照顧關懷服務共170億元、撥補健保基金200億元等。

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邱泰源受訪表示，衛福部就醫藥、醫材方面的盤點以及因應都已經有所準備，健保署也有一定預算，現在政府特別條例再挹注200億至健保安定基金，將會提升健保穩定性，在高關稅變化中更有因應韌性，幫助很大。

本次也增加了弱勢族群照顧關懷服務預算170億元，邱泰源說，現在高齡化社會獨居長者多，怎麼把他們照顧更好是政府持續在努力的，這次弱勢相關補助有助於讓社會福利網絡更加完整。

至於挹注健保可能應用在哪方面？邱泰源表示，預算撥入後可以指定用途，如果出現醫藥品漲價，甚至是健保點值等問題都可以因應，只要把用途寫清楚可以靈活運用。

而針對美國進口藥品價格恐受影響，健保署長石崇良日前表示，目前在健保收載藥品品項中，從美國進口共177項，占健保藥費一年支出約10%，健保署會密切關注美國關稅政策，若因關稅變化導致藥價成長，藥廠可依法申請調整價格。