28歲就重聽？他聽力下降竟是「聽神經瘤」作崇　有這幾個症狀快就醫

▲戴耳機聽音樂易造成聽力受損。（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

戴耳機聽音樂及長期接觸噪音的族群易造成聽力受損，但雲林一名28歲黃姓男子因聽力下降又常感到頭暈而就醫，原以為單純的耳朵問題，沒想到腦內竟檢查出一顆3公分大的聽神經瘤，嚇得他趕緊接受手術治療，術後目前已恢復正常。

收治這起病例的嘉義大林慈濟醫院副院長、神經外科主任陳金城說，黃男半年前開始發現身體變得異常，每天起床後就莫名頭暈，腦袋整天昏昏沈沈的，走路也會不平衡，會稍微偏向左邊，而且感覺左邊比較無力，甚至平時開車都會聽的音樂，轉得比平時還要大聲卻仍聽不清楚。

請繼續往下閱讀...

黃男一開始到鄰近醫院做聽力檢查，但醫生說聽力沒問題，他很擔心，後續又到大林慈濟醫院，經由核磁共振檢查影像，才發現腦袋裡長了一顆聽神經瘤。

▲醫師指出腦內3公分大的聽神經瘤。（圖／大林慈濟提供）

陳金城指出，由於黃男的聽神經瘤已經壓迫到小腦及腦幹，必須做手術治療，因為聽神經及顏面神經相當靠近，在過去手術常會造成顏面神經傷害，造成病人臉歪嘴斜，為避免這樣的狀況發生，在手術時藉由神經刺激的方法，以確定顏面神經的位置與走向，在手術中藉由顯微鏡放大腫瘤神經下，可以比較容易保留神經，把腫瘤切除。所幸術後確實沒有發生顏面麻痺現象，黃男相當開心。

陳金城表示，聽神經瘤是一種緩慢生長的良性腫瘤，依腫瘤大小其症狀有所不同，瘤小的時候，因腫瘤侵犯到前庭及耳蝸神經，易造成聽力變差、平衡感不好，容易頭暈，如果瘤長到2至3公分時，就會壓迫到小腦、腦幹，引起手腳無力，嚴重時甚至可能壓迫到其他顱神經，引起吞嚥困難、易嗆到、複視、臉麻、癱瘓，危及生命。

他也提醒民眾，初期發病時，腫瘤小於3公分可採用加馬刀治療，不用開刀，但若大過3公分時，就需要手術，且風險很高，若有莫名單側耳鳴、單側聽力減退、突發性耳聾、眩暈症等症狀，應及早就醫檢查。

▲黃男感謝醫師的治療，如今聽覺已經恢復正常。（圖／大林慈濟提供）