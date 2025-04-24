一家三男「包皮炎」醫割掉2人　弟弟發抖：我很健康

▲當事人直呼，「我們一家人都被包皮炎搞得很煩」。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師戴定恩分享，一家中有三名男生都有「包皮龜頭發炎」的困擾，於是他幫兩人進行包皮槍手術；另一名未成年的弟弟則瑟瑟發抖，「我沒事啦！我很健康」，選擇不做手術。

「一家三口的包皮槍之旅」，戴定恩在臉書說，日前一位帥氣小哥來找他做包皮槍手術，手術很順利，他讚不絕口！上周小哥的爸爸跟弟弟聽了很心動，一起現身診間。

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戴定恩表示，爸爸帶著弟弟來說，「我們一家人都被包皮炎搞得很煩！」醫師心想，看來包皮龜頭發炎是這家人的共同困擾。

戴定恩指出，幫爸爸檢查完，確實符合包皮槍的手術條件，爸爸也是個狠角色說「那就割吧」，馬上手術，不囉唆！10分鐘包皮落地，重獲新生。

戴定恩說，弟弟呢？瑟瑟發抖躲在爸爸後面，「我沒事啦！我很健康！」但醫師一看，「他那包皮真的有點太害羞…包莖狹窄到連呼吸都困難的那種，雖然弟弟還未成年，但身體是他的，爸爸堅持要他手術。」

戴定恩表示，他很認真對弟弟衛教很多不割包皮的選項，像是藥膏、清潔方式、日常照護等，仔細一一交代，弟弟聽完笑了。爸爸也點頭，「好，我尊重他的選擇」，讓醫師直呼，「這才是真正的父愛啊」。

戴定恩提到，包皮槍要就精準開槍，彈無虛發！但是不開槍，也不是只能等著繼續發炎，還有許多招式來幫助各式各樣的疑難雜症！有時候hold住板機不開槍，反而是最大的溫暖療癒。

戴定恩介紹包皮槍手術：

►什麼是包皮槍？



包皮槍是一次性的包皮切割縫合器，能同時完成切割與縫合，大幅縮短手術時間、減少出血，是現代男性進行包皮環切手術的快速又便利的選擇。

►誰適合使用包皮槍？

1、反覆性包皮龜頭炎



2、包莖（包皮過緊、翻不開）



3、包皮過長，影響清潔與衛生



4、想做割包皮，期待恢復快又美觀者

誰不適合使用包皮槍？

1、糖尿病患者（傷口癒合慢，需謹慎）



2、急性包皮龜頭炎（等發炎控制後再說）



3、包埋式陰莖（需個別評估，通常不建議）