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最高年省247萬！健保6月擴大免疫療法給付3種癌症　3400人受惠

▲▼健保署外觀。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保署擴大給付癌症免疫療法，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

免疫療法為癌症治療帶來曙光，中央健保署今（24）日擴大給付免疫療法，新增可用於「非鱗狀非小細胞肺癌第一線」、「轉移性大腸直腸癌第一線」及「早期三陰性乳癌」，預估嘉惠約3400名癌症病友，並以癌症暫時性支付專款挹注免疫療法年藥費約32.95億元，最快於114年6月生效。

健保署表示，肺癌、大腸癌及乳癌為我國111年發生人數排行前3名癌別，因免疫療法為目前癌症治療趨勢，為接軌國際治療指引，健保署17日召開藥品共同擬訂會議，會中通過免疫療法用於「非鱗狀非小細胞肺癌第一線」、「轉移性大腸直腸癌第一線」及「早期三陰性乳癌」。

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健保署醫審及藥材組組長黃育文說明，相關藥品包含pembrolizumab成分藥品（商品名：Keytruda，美商默沙東藥廠股份有限公司台灣分公司）與atezolizumab成分藥品（商品名：Tecentriq，羅氏大藥廠股份有限公司）。

黃育文指出，其中非鱗狀非小細胞肺癌可用atezolizumab合併標靶與化療，或者pembrolizumab合併化療，人年藥費分別是247萬與196萬元；轉移性大腸直腸癌為單用pembrolizumab，人年藥費171萬元；乳癌是pembrolizumab合併化療，人年藥費172萬元。也就是說，健保擴大給付後，每人可年省171萬至247萬元的免疫治療藥費。

根據pembrolizumab成分藥品第三期臨床試驗，轉移性非鱗狀非小細胞肺癌第一線治療，可顯著延長整體存活期中位數11.4個月（22.0個月vs.10.6個月）；早期三陰性乳癌，可顯著改善術後病理學完全療效反應率達13.6% （64.8% vs 51.2%）；在高微衛星不穩定性（MSI-H）或錯誤配對修復功能不足（dMMR）無法切除或轉移性大腸直腸癌第一線治療，可顯著延長整體存活期中位數40.8個月（77.5個月vs 36.7個月）

另依據atezolizumab成分藥品第三期臨床試驗，與bevacizumab併用含鉑化療組相比，可顯著延長整體存活期中位數4.8個月（19.8個月vs.15.0個月）。兩項藥物均被健保認定可有效提高癌症病人存活率及降低死亡率。

健保署表示，經過醫藥界、付費者代表及病友團體的共同努力，同意pembrolizumab成分藥品及atezolizumab成分藥品以簽訂藥品給付協議方式擴增給付規定，預計最快114年6月實施，增加癌友治療選擇、減輕負擔。

此外，健保署也提到，歷經多次與廠商協商，及針對合併使用之化療藥及標靶藥藥品進行協商，感謝在台製造之pemetrexed化療學名藥(商品名：Pexeda，台灣東洋藥品工業股份有限公司及商品名：Apeta，永信藥品工業股份有限公司)廠商同意調整健保支付價，藉此強化我國藥品供應鏈韌性，讓藥品在健保有限資源下，得以依實證做有效益的給付。

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關鍵字： 健保署 癌症 免疫療法 給付 治療

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