盧半小時問50個問題！家長賴帳嗆診所「黑店」：沒開藥為何要收費

▲看診示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／綜合報導

大家都知道服務業可能會遇到奧客，但其實醫生也會遇到怪獸家長！小兒科醫師陳木榮今（29日）天就在臉書透露，有一對爸媽帶著7個月大的小寶寶來看病，狂問了50個問題，問了半小時後滿足離開，卻因為醫師沒有開藥給小寶寶吃而拒絕付錢，要求櫃檯人員退掛號費，最後還不爽的說「真是黑店」。

陳醫師經常在臉書粉絲團「柚子醫師的育兒診療室」分享兒科知識及看診故事，他今天稍早PO文指出，一對爸媽帶著7天大的小寶寶來看病，爸爸媽媽的手機裡面記錄了超過50個問題，看病的過程中，每當他以為媽媽已經問完，準備按下一個燈號的時候，媽媽會從手機裡第一個問題從頭往下看，一邊滑手機，一邊找問題一邊說「我還沒問完，我還有幾個問題」，30分鐘後，爸爸媽媽帶著滿足的表情離開門診。

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然而，幾分鐘後，這對爸媽居然在櫃檯質問工作人員。陳醫師說，櫃檯人員打電話進診間，小聲的說「爸爸媽媽認為今天沒有開藥，要求櫃檯把掛號時收取的掛號費退給他們」。陳醫師表示，這個問題逼得他放下眼前的病人，又多花一段時間解釋。

陳醫師也忍不住在PO文中提醒家長，小寶寶咳嗽流鼻水，就算可以不要吃藥，也不代表這個孩子不需要看醫生，咳嗽有可能不是單純的感冒，肺炎或是支氣管炎也會咳嗽，爸爸媽媽見到的鼻水，也不一定是鼻水，鼻孔中流出的液體甚至有可能是腦脊髓液外漏，也因為疾病的多樣變化，就算爸爸媽媽不喜歡給孩子吃藥，還是應該要把孩子帶去給醫生檢查，再好好跟醫生討論需不需要吃藥，而不是自己決定不用看醫生。

陳醫師強調，醫生的專業是無價的，當醫生用多年的經驗判斷你的孩子不用吃藥時，收取費用絕對是合理的，當你每次都因為醫生不開藥而不想付錢時，你換來的一定會是下次看診時滿滿的藥、可以吃到飽的藥，「現場爭執的最後，爸爸媽媽不爽的說：『沒問幾個問題就要收費，真是黑店！』柚子醫師一向不欺負任何人，既然兩位在問了50幾個問題之後，還說這裡是黑店。柚子醫師只能淡淡的說：『我不會退費，大門在那邊，慢走，不送』。」