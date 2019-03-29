中藥不能隨便吃　8種體質你是哪一種？補錯了更傷身

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▲中藥不能隨便吃。（圖／CFP）



文／資深醫藥記者丁彥伶

知名中醫師吳明珠說，中藥也是藥，並不是食物，必須要對症下藥，如果真的很愛吃，也要看對體質再吃。

▍怎麼自己看體質？



中醫把人的身體狀況大致分成九種體質，第一種是「平和體質」。

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意指平常身體狀況不錯，不胖不瘦、氣色好、皮膚光亮，吃什麼都沒有特別症狀，大部份的人都屬於這種體質。這類的人吃當歸鴨、薑母鴨、羊肉爐等各種食補都沒問題，但還是不能吃過量；如果發現開始會長痘痘、頭皮出油，就表示是吃過度了，其他的八種體質介紹如下：

▍其他體質如何自我判斷？



1. 陽虛體質：這類體質通常比較清瘦，症狀為怕冷、臉色蒼白、四肢冰冷、咳嗽、、腹瀉，膝腳痠軟。男子性功能比較差，女子年輕時就容易有經痛、閉經或不孕。



2. 陰虛體質：口乾舌燥火氣大、皮膚乾、便秘，個性通常比較急。



3.氣虛體質：容易疲倦、動不動就出汗、大便較稀軟或易腹瀉，通常不喜歡走路、運動。



4.血虛體質：臉色蒼白或萎黃、易疲勞、易頭暈目眩。

▲食補過度可能長痘痘。（圖／CFP）





5.痰濕體質：體形軟肥、動不動就疲勞、嗜睡、關節痠痛，糖尿病也屬於痰濕體質。

6.濕熱體質：易長濕疹、臉紅、長痘痘、腹部滿痛、易噁心嘔吐、口渴。



7.血瘀體質：皮膚容易長斑、嘴唇呈紫黑或暗紅色、女性月事來潮刺痛感，易有血塊，曾經中風、心肌梗塞過的人通常也會有血瘀的症狀。



8.氣滯體質：長時間久坐不動和完美主義者容易屬於這種體質，症狀是容易手腳冰冷但不怕冷，女性年輕時月經來潮容易有脹痛感，這類體質的人平常容易情緒失調、容易緊張、壓力大。

▍適合吃補的人

如果是血虛、陽虛體質的人，市面上一般的秋冬食補通常也很適合。

在中醫來說，中年以上的人因為老化的關係，腎水比較消耗，通常會比較傾向於陽虛的體質。所以如果評估自己比較容易怕冷、容易腳痠、膝關節不好，比較缺血、臉色蒼白，偶爾可以吃點熱補；但是虛不受補，吃要適量，不要吃太多，否則吃太多反而容易不舒服。

▲很多人冬天喜歡吃薑母鴨進補。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



※本文經授權轉自：愛長照【中藥不能隨便吃！八種體質，你是哪一種】

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