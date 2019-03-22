私密處長痘痘正常嗎？「顆粒物」超過一星期沒消快就醫

▲私密處示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）



文／婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站

姊妹talk

Q： 陰部長痘痘怎麼辦？

A： 醫師確認為一般痘痘，常規治療即可。



痘痘真煩人啊！破壞肌膚的光滑度不說，發炎紅腫還會讓膚色顯得好花。長在臉上要努力遮瑕；長在身上好一點，可以用衣物遮醜但還是煩人。那……如果長在陰部呢，是正常的嗎？



陰部皮膚和一般肌膚一樣，也有可能長痘痘

其實，私密處的肌膚就像身體其他處的皮膚一樣，也有毛囊、毛髮。當皮脂腺分泌異常，出現阻塞現象，痘痘就會冒出來。在多數情況下，原則上只要保持常規的清潔（正常健康的女性以清水清潔陰部即可），痘痘在約莫一週後自然會痊癒消失。當然，也可以配合醫囑服用藥物或擦藥。



想要避免私密處長痘痘，首要維持陰部乾燥清潔。因此除了使用清水清潔之外，建議有使用護墊習慣的女性朋友們，要記得勤換護墊，避免私密處環境過於悶熱潮溼。



私密處發現顆粒物，快找婦科醫師

特別提醒，陰部的突起物並不一定全都是痘痘。有可能是囊腫，或性病如泡疹、菜花等。因此一旦陰部出現平常沒有的顆粒物，不論大小，都請大家至婦產科就診，交由醫師專業判斷找出問題，如此才能對症下藥。千萬別因為害臊、麻煩等等原因，自行亂擠或者擦藥，以免小問題變成大狀況。

※本文經「婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站」同意轉載（原文如下）