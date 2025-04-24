台人超愛早退休勝日韓　恐未老先衰「公務員不怕」原因曝

▲國衛院研究發現公務員較能享受提早退休。（示意圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

國衛院大型研究發現，提早退休會加速身體衰弱，但職業類型不同，產生的影響也不同，特別是公務員，相較於其他工作，早退場的身心退化幅度相對輕微，與私人企業、農漁業或職業工會成員形成顯著對比。

進行這項研究的國衛院副研究員、台大醫院雲林分院精神醫學部主治醫師吳其炘說，投入此研究是因台灣的提早退休情形較日本、韓國與美國等更為普遍；據統計，55歲前，台灣勞動參與率約80%至90%，與鄰近國家相當，但55歲後迅速下降，到60至64歲，勞動參與率僅剩約40%，鄰國則多維持在60%左右。

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吳其炘也說，若看65歲以上，台灣人更只剩不到10%仍在工作，而韓國則有40%左右，日本也保持在20%至30%。

國人普遍嚮往退休日子，但為何公務人員提早退休，衰弱程度較不明顯，吳其炘推論，可能原因有二，一是公務員在職期間的經濟與健康條件普遍較好，基礎體能與生活穩定性高；二是台灣公務員退休制度完整，退休後仍保有相對優渥的經濟保障，即便18%優存制度已取消，整體退休所得替代率仍高於其他行業。

吳其炘認為，前述因素使公務員即使提早離開職場，仍不需為生計奔波，反而能減少工作對健康的負面壓力，擁有較平穩的退休適應期，而這項發現也突顯職業背景、退休制度對健康老化的重要影響。