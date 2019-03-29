12種皮膚病＝你該減重了！青春痘、腳底厚繭...小心肥胖惹的禍

▲12種皮膚病提醒你該減重了！（圖／鄭佳玲／《康健雜誌》提供）



文／王暄茹

頸部長出一粒粒小肉芽、臀部出現一條條白色紋路、小腿浮出的靜脈曲張......， 這些問題全都是肥胖惹的禍。快檢查看看，你是不是也該減重了？

35歲的陳先生，身高178公分，體重80公斤，BMI值25，超出過重標準一點點。最近他發現大腿外側跟臀部出現了一條條白色的紋路，脖子上也長出許多一粒粒的小肉芽，前幾個月天氣悶熱常流汗，大腿內側各出現一塊大小一樣而且對稱的斑疹，看了皮膚科才知道，他該減重了。

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著有《你沒有理由瘦不下來》的中醫師廖婉絨，有位13歲的病人石小妹，從鼻子以下到胸口都是一片晦暗的黑色斑塊，摸起來粗粗一粒粒的，被同學取笑是大黑熊。爸媽帶她去看醫生才得知這是黑色棘皮症，糖尿病的前兆，而她的血糖已經超過標準，再嚴重下去就會變成糖尿病。

原來石小妹身高163公分，體重70公斤，BMI值26.3，體脂肪率39.6%，已達中度肥胖。

皮膚是人體最大的器官，不僅能調節溫度、保存體內水分，還會反映身體健康狀態。當體重超過正常標準，超越身體能夠負荷的程度，從頭到腳的皮膚都有可能出現問題，輕則腳底厚繭、肥胖紋，嚴重到黑色棘皮症、蜂窩性組織炎，都有可能是因肥胖所引起，或是因肥胖而加重嚴重程度。

反映肥胖程度，皮膚亮紅燈

到底有哪些皮膚病會因肥胖引起？

頭頸部

1.黑色棘皮症

一種棕黑色天鵝絨樣的斑塊，摸起來粗糙、有顆粒突起。「黑色棘皮」的發生是因為肥胖讓血糖代謝出現問題，讓過多的胰島素間接引起皮膚增生。

部位：主要好發於頸部、腋下，有時也會出現在手肘、膝蓋等處。

治療：通常使用Ａ酸、水楊酸、尿素類等軟化角質的藥物，目的是讓皮膚變薄。但台大醫院皮膚科主治醫師蔡呈芳強調，若肥胖問題不解決，治療效果有限。

2.瘜肉

一粒粒柔軟的肉色小凸起，又稱肉疣，通常為多發性，有些緊貼皮膚或有莖與皮膚相連。發生原因不明，通常與體質、荷爾蒙及肥胖有關，愈胖的人愈容易長。

部位：好發於頸部、腋下等皮膚皺褶部位，以頸部最常見。

治療：可剪去或用雷射、電燒去除。台北長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠指出，肥胖問題沒改善下，仍會持續增生新瘜肉，建議減重後再進行治療。

3.青春痘

肥胖容易引起多囊性卵巢，造成男性荷爾蒙上升，進而引發青春痘。

部位：臉部，尤其在下半臉的Ｕ型部位，多屬於膿皰型青春痘。

治療：常用藥物包括過氧化苯、Ａ酸、水楊酸、杜鵑花酸等外用藥，或合併口服抗生素，醫師會依青春痘類型及個人狀況調整。

▲痘痘示意圖。（圖／視覺中國）



4.乾癬

以紅色斑塊呈現，並有銀白色皮屑。黃毓惠研究發現，愈肥胖的人，乾癬嚴重程度愈高，過重患者有嚴重乾癬的風險是正常體重患者的1.84倍，若是中重度肥胖患者的風險則上升至3.29倍，但肥胖與乾癬發生的因果關係還不明確。

由於乾癬屬於發炎性疾病，而脂肪組織會分泌發炎物質，愈多脂肪會產生愈多發炎物質，可能讓乾癬更加嚴重。

部位：以頭皮和四肢關節最為常見，也可能出現在全身各個部位。

治療：目前以類固醇、維生素Ｄ衍生物為主要外用藥，大面積則以紫外光照射，調節免疫功能。口服藥則包含Ａ酸及免疫抑制劑，另外還有新一代的生物製劑等。

上肢及軀幹

5.毛孔角化症

針點般、像粉刺的小丘疹，摸起來有顆粒感，顏色呈現膚色、紅褐色或棕色，愈胖愈嚴重。

部位：上臂外側最常見，也會出現在大腿、小腿處。

治療：以去角質藥膏為主，如：Ａ酸、果酸、水楊酸、尿素等藥物。

6.對磨疹

因潮濕悶熱和磨擦的關係產生相對稱的濕疹，一種非感染性的皮膚發炎現象，有皮膚、表皮細胞間水腫情形，看起來表面濕濕的，甚至以水泡表現。如果發炎太久，持續搔抓會引起續發性感染、色素沉澱的問題，建議儘快就醫。

部位：腋下、乳房及肚子下緣、大腿內側等皮膚皺摺處。

治療：通常以外用類固醇治療，若效果不佳，會改用非類固醇的消炎藥。

大腿

7.肥胖紋

屬於妊娠紋的一種，因肥胖造成皮膚張力變大，導致膠原蛋白要重新排列，但速度趕不上需求，因此形成疤痕樣的皮膚裂紋。初期為發紅階段，有時會發癢，約數月至半年左右，會轉變為白色的永久性紋路。黃毓惠記得，曾有病人的肥胖紋嚴重到出現皺摺，且頻頻磨擦破皮，因產生潰瘍而需住院治療。

部位：易出現於大腿外側、腰部和臀部。

治療：在發紅階段可利用Ａ酸或以血管雷射、脈衝光阻止皮膚繼續發炎；變成白色紋路後，通常不建議治療。

8.股癬

因悶熱潮濕、不透氣造成細菌、黴菌孳生而引起的感染症狀。

部位：在大腿內側、臀部股溝、腹股溝最常見。

治療：保持乾燥透氣，並以抗黴菌及消炎藥膏治療，嚴重的患者可能需合併口服抗生素或抗黴菌藥物。

9.蜂窩性組織炎

因淋巴循環不良、下肢水腫所引起，由於淋巴液長期聚積，容易形成細菌溫床，引發蜂窩性組織炎。

初期會有紅、腫、熱、痛等症狀，一般會合併紅斑、發燒、畏寒、倦怠、頭痛、關節痛等症狀，若細菌入侵血液，嚴重時恐引發敗血症。有些病人是因毛囊炎引起，俗稱疔子，若毛囊炎破皮，則可能引發深部的感染或蜂窩性組織炎。

部位：大腿、小腿及臀部處。

治療：以抗生素為主，如果變成膿瘡，則需以外科手術切開引流及清創；醫師會依個人身體狀況及病情調整治療方式。

▲蜂窩性組織炎示意圖。（圖／記者謝承恩攝）



小腿

10.靜脈曲張

外觀呈現一條條青色的靜脈血管浮在皮膚表面，主要因下肢血液循環不良引起的血管擴張，嚴重的人可能會出現慢性潰瘍。

部位：小腿至大腿。

治療：傳統以施打血管硬化劑、雷射治療或將循環不良的血管抽掉。過去的雷射方式是從外面表面皮膚打，若是比較大的血管，現在可利用導管進入血管內治療。蔡呈芳建議，患者平時可穿著彈性襪，避免靜脈曲張持續惡化。

11.鬱血性濕疹

因體重過重造成下肢淋巴循環不良，又稱為重力性濕疹。外觀上除血管擴張外，會合併皮膚表面發紅、脫皮的濕疹症狀，甚至可能出現滲液現象。更嚴重時，會引發硬化性脂肪炎，導致腳踝愈來愈細且乾，讓腳踝和小腿的外觀看似倒過來的香檳酒瓶。

部位：好發於腳踝四周。

治療：須以類固醇或雷射治療。蔡呈芳解釋，類固醇很有效，但會讓傷口不易癒合、皮膚變脆弱、血管急速收縮，導致部份血管循環變得更差，不建議長期使用。硬化性脂肪炎則需要口服能幫助纖維組織溶解或改善循環的藥物。

腳部

12.腳底硬繭、雞眼

因全身的體重都集中在腳掌，體重過重讓腳底承受更多負荷，每天走路磨擦、壓迫，就容易讓腳掌、腳跟的皮膚角質化，不只長出粗粗的厚皮，久了會形成硬繭，如果長期不處理，硬繭會繼續壓迫而形成雞眼。

部位：腳前掌、腳跟及小拇趾上方關節處。

治療：通常以水楊酸類軟化劑改善厚繭症狀，雞眼則需以電燒、或藥物治療。

平時可利用溫水浸泡雙腳，軟化腳底的老化角質，然後使用浮石或磨砂膏磨除表面厚皮，但建議直接找皮膚科醫師處理，避免自行剪除，以免造成傷口甚至感染。

▲腳掌示意圖。（圖／視覺中國）



小陳開始進行飲食控制並培養運動習慣，兩個月後，終於將BMI降到24以下。

雖然肥胖紋已經形成，沒辦法消失，但大腿內側的對磨疹慢慢變淡，後頸的瘜肉也利用雷射燒掉，擺脫惱人的皮膚病後，小陳整個人看起來神清氣爽。

石小妹因為食慾太好，沒有辦法遵守營養師開出的瘦身食譜。

後來以中醫減重治療，調理體質、降低食慾，四個多月後，減掉了15公斤，體脂肪也降到28％，血糖值恢復正常，爸媽心中的大石頭終於放下，她的膚色也漸漸白回來，再也沒有同學取笑她，現在還說她是白雪公主呢 !

肥胖皮膚病預防守則

1.減重為上策

這12種皮膚問題都與肥胖密切相關，治療及預防的根本之道仍是減重。急性期仍需由醫師評估、診斷後，再給予適當的治療用藥。不論中醫、西醫都強調，只要過重、肥胖問題獲得改善，大部份皮膚疾病都能緩解。

也有一些皮膚症狀無法因減重緩解，卻可不再新生，例如：瘜肉並無法在減重後消失，但只要能減重成功，新的瘜肉就不會再出現。

2.肥胖偏濕熱體質，首重清熱退火

從中醫角度來看，肥胖的人偏濕熱體質，除了減重外，也要調理體質。中醫師廖婉絨建議，平時可用金銀花、黃菊花、蒲公英泡茶，幫助退火、清熱解毒，如果要口感好些，可以再加點生甘草。

在飲食方面，也可攝取一些能夠去濕的涼性食材，如：絲瓜、冬瓜、黃瓜、苦瓜等。

3.小動作保護皮膚健康

綜合中醫、西醫意見，除了要減重外，在日常生活中要以保持乾燥、避免過度磨擦等兩項原則，來預防或減緩皮膚問題的嚴重程度。

1.不穿戴過緊的衣褲，選擇棉質、透氣吸汗衣物。

2.隨身攜帶手帕擦汗，儘可能常洗澡。

3.洗澡後用吹風機吹乾容易皺摺或摩擦處。

4.建議穿襪子並隨身攜帶備用襪，濕了就更換。

5.避免穿涼鞋，不但磨擦力較大，材質較不吸汗，濕了也不能換。

6.避免使用塑身衣、瘦身霜，效果不彰且易造成皮膚過敏。

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