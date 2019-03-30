▲30歲就高血壓！他換多種藥難控制，切掉「腎上腺瘤」竟好了。（圖／示意圖，非文中當事人／ETtoday資料照）

記者嚴云岑／台北報導

40歲的卡車司機有10年高血壓病史，服用降壓藥始終控制不好，某天因嚴重頭痛、全身無力，無法工作就醫，新陳代謝科醫師發現他服用多種降壓藥物，且併有低血鉀現象，疑似內分泌高壓作祟，經過抽血加上腎上腺電腦斷層掃描，證實左腎上腺有一顆1.2公分的皮質醛酮瘤，確診為「原發性高醛固酮症」，透過手術切除，終於穩定血壓。

收治患者的台北慈濟醫院新陳代謝暨內分泌科張嘉暉醫師表示，高血壓患者大多屬於「原發性高血壓」，致病原因包括攝取過多鹽分、壓力、酒精、肥胖、遺傳、年紀及血管硬化等。只有不到1成為「續發性高血壓」，通常是內分泌腫瘤、腎動脈狹窄、先天性動脈血管疾病、服用影響血壓升高的藥物等所致，只要早日找到原因，就有機會讓血壓恢復正常。

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「原發性高醛固酮症」是「續發性高血壓」最常見的原因之一，患者年齡以30~60歲居多，往往在出現高血壓6~7年後才被診斷出來，且常有年輕型高血壓的病史。

▲左腎上腺1.2公分的皮質醛酮瘤。（圖／台北慈濟醫院提供）

張嘉暉表示，腎上腺是重要的內分泌器官，當腎上腺出現皮質腫瘤時，可能導致醛固酮或皮質類固醇分泌過多，患者容易發生頑固性高血壓或高血糖，使用多種降血壓降血糖藥物仍不易控制。此外，還會出現低血鉀相關症狀，包括心悸、手腳麻痺、肌肉無力、口吐白沫甚至癱軟昏倒。

高血壓已有年輕化趨勢，若控制不佳，很容易引發腦中風、心臟疾病、腎衰竭等嚴重後果。張家輝提醒，如果40歲以下就有高血壓、服藥控制不佳，加上全身無力及低血鉀情況，應盡早篩檢內分泌高血壓，才能找出真正的病因，台北慈濟10多年來也幫30多位患者進行治療，88%患者手術切除腫瘤後，已經簡要，甚至不需要再服藥。