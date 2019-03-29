車禍脊損「剩頭能動」！他租屋狂被打槍：房東談好合約就神隱

▲脊髓損傷傷友林鈺翔分享租屋經驗。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

今年28歲的林鈺翔，20歲時因車禍造成脊髓損傷，全身癱瘓只剩頭部能動。原本他與家人住在南港老公寓，回家都要靠父母揹上樓，但礙於父母年紀漸長，揹起來力不從心，為了減輕家人負擔，他在3年前決定自己搬出來住，前後看了6、7間房，不是條件不符，就是談好合約的房東突然神隱，打電話也不接，讓他備感挫折。

根據脊髓損傷基金會統計，台灣脊損傷有中，有9成是因車禍等意外造成，平均年齡27歲，因脊髓神經斷裂，無法再行走，需終身依靠輪椅。為再次促進傷友就業，基金會自2014年起提供「就業補助方案」，協助23名傷友再出發，但更多的情況為，就算傷友媒合到新工作，仍因無法找到適合的房子，不得不放棄就業。

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脊髓損傷基金會曾對傷友進行問卷調查，參與的65名傷友中，有41人與家人同住，佔比超過一半以上，而24名自住的傷友中，理想租金以5000至1萬佔比最多，佔比66.7%，可承租房型也以套房最多，佔比75%。

▲脊損傷友陳青琪（右）是兩個小孩的媽，她表示，能獨立生活，是每個身障者的夢想。（圖／記者嚴云岑攝）

脊髓隨傷基金會執行長洪心平表示，促進就業與改善居住環境，是讓傷友重燃生命希望的重要關鍵，但傷友在自主獨立的過程中，卻很難找到適合輪椅活動的房子，加上社會上對輪椅族與身障族群，仍帶有歧視眼光，加上擔心在自己房子裡，如果發生意外將很難處理，使得傷友在租屋過程愈發困難。

為了讓傷友在經歷復健後，能夠培養自我照護能力，脊髓損傷基金會與康廉生醫合作，推動「友善社區、環境有愛」計畫，由基金會承租代管，進行無障礙空間改造，減輕房東管理麻煩，希望號召更多願意出租房子的友善房東加入。

「改造無障礙空間並沒有這麼複雜。」康聯生醫經理劉子豪提到，他曾服務過一位小兒麻痺的個案，改造浴室、在床邊裝置扶手加上拓寬空間，總共只花1~2週時間，費用約15至16萬元。但他也提到，老公寓至少要有3房1廳1衛，且坪數落在30坪以上，才比較好著手，由於身障者無法爬樓梯，當然還是以1樓為佳。

▲脊髓損傷基金會推出承租代管活動，希望吸引更多友善房東加入。（圖／記者嚴云岑攝）

林裕翔分享，他在被打槍了7次後，終於找到理想的住宅，為距離西門站10分鐘路程的華廈套房，空間僅9坪，但他與看護同住綽綽有餘。

在入住前，林裕翔與房東提到自己需求，包括需使用醫療用電動床，以及要拆掉阻礙輪椅出路的廁所門框，房東全數點頭，只要求他在搬離時恢復原狀即可。他表示，入住套房後，他再也不會因為要出門增加家人壓力，如果有更多友善房東出現，對於身障者無論是心靈或自信心，都有很大的幫助。