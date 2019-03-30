「偽陰性」麻疹男確診！　已傳1人、還有1急診護師疑中標

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／資料照／記者陳家豪攝）

記者嚴云岑／台北報導

麻疹境外移入又增一例！一名中部區域醫院護理師未出國卻染麻疹，疾管署追蹤接觸者才揪出一名「偽陰性」個案，為30多歲男性，曾於2月底到大陸出差，29日經複驗確診，除了該名護理師外，還有一名急診護理師出現疑似症狀，疾管署已於今（30）日中午收到檢體，預計明日公佈複驗結果。

疾管署副署長羅一鈞表示，9成以上的麻疹病患，在第一次檢驗時就會是陽性，只有少數個案可能剛好遇上空窗期，才會辦驗出陰性。而這名個案一開始雖有發燒、出疹，但因症狀不典型，加上初檢結果為陰性，因此未被懷疑通報。

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該名個案是於2月20日至2月27日至上海、蘇州等地出差，3月3日起因陸續出現咳嗽、發燒及出疹等症狀就醫，於3月8日收治住院，麻疹初次檢驗陰性，3/22因咳嗽持續3週再次就醫後，醫院自行檢驗麻疹IgG抗體陽轉，通報採檢送疾管署，並於3月29日確診。

▲該名男性就醫醫院，已有1名護理確診，另有1急診護理師出現疑似症狀。（圖／示意圖／達志影像）

目前該名個案已康復出院，在可傳染期間也未搭乘大眾運輸及公共場合活動史，衛生單位已掌握醫院及家戶接觸者共174人，現已超過監測期限，至今造成1人被傳染，還有1名疑似個案，兩者皆為該院護理師，疑與個案有接觸史。

不過，羅一鈞強調，該院1981年以後出生的醫護人員，麻疹疫苗接種率高達93%，急診護理師中，只有該名出現疑似症狀者沒打疫苗，「該波疫情在醫院擴散機率滿低的。」

今年至今國內已累積38例麻疹病例，21例為國內感染，17例為境外移入病例，感染國家為越南7例、菲律賓5例、中國大陸2例、印尼、日本及緬甸各1例；出國目的以旅遊7例最多，其次為商務及及探親各5例。

近期港澳麻疹疫情上升，日本大阪府、三重縣也有麻疹案例傳出，疾管署呼籲，民眾前往流行地區應提高警覺，尤其是1981年以後出生的成人，近期如計劃前往流行地區，請於出國前2至4週至旅遊醫學門診，諮詢評估是否需接種MMR疫苗，如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗，並於旅遊期間做好防護措施。