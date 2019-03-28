射精堅持10秒自豪「台北真男人」　醫直搖頭：不舉前兆！

▲射精堅持10秒自豪「台北真男人」，醫聽了超難受：不舉前兆。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

一名40多歲的期貨達人，每天日夜顛倒盯盤，長期情緒緊張加久坐，排尿漸漸變得不順，與女友嘿咻時越來越力不從心，甚至有不舉趨勢，嚇得他趕緊就醫。到診間時，他與醫師炫耀，自己以前會射精都能維持8至10秒，堪稱「台北真男人」，醫師聽了卻十分難受，因為男性正常射精時間為1至3秒，他能夠這麼持久，是因為骨盆底肌肉痙攣惹禍。

收治患者的書田診所泌尿科主任醫師杜元博表示，該名男性就診時主訴近期排尿不順，都要在小便斗前等5至10分鐘才解出來，且伴隨著會陰部疼、下背痛等症狀，射精也常射出空包彈，讓他在女友前抬不起頭，從「台北真男人」變成「台北不舉男」。

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杜元博說，正常男性精液量約3至5c.c.，射精時間約1至3秒，該名期貨達人之所以能射到8至10秒，是因為骨盆底肌肉痙攣，造成外括約肌無法適度放鬆，導致每次射精量高達10至15c.c.，長久下來終致不舉。後來經過行為治療、復健與藥物三管齊下，要求患者美2至3小時到醫院站著等尿，終於在半年後恢復正常排尿量，射精時間也恢復正常。

▲書田診所泌尿科主任醫師杜元博。（圖／書田診所提供）

骨盆底功能異常的原因如長時間壓力及情緒緊張，憋尿行為，以及經常性壓迫骨盆底行為，引起其肌肉損傷及發炎感染，容易合併有膀胱逼尿肌無力，外擴約肌痙攣及性功能異常等問題，常見的症狀有排尿遲緩、尿流細小、排尿間斷、尿後殘尿感、尿後滴滴答答、排便困難、恥骨上疼痛、骨盆腔疼痛、性功能障礙等。

杜元博說，除了久坐、情緒緊張外，愛跑馬拉松、騎腳踏車的民眾，也容易出現為骨盆底肌肉痙攣症狀，建議運動前適度做暖身操，加上適當的保護措施，量力而為，以免影響排尿，造成身體泌尿系統的損傷。