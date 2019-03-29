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生麵、熟麵、乾麵保存方式大不同　只有「這款」免冰！

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麵,麵條。（圖／達志／示意圖）

▲生麵、熟麵、乾麵保存方式大不同，只有「這款」免冰！（圖／示意圖／達志影像）

生活中心／綜合報導

麵食是許多民眾喜愛的家庭料理，又依加工製程分為「生麵」、「熟麵」與「乾麵」，但你真的知道該怎麼保存嗎？食藥署列出小撇步，建議除了這種麵，放在常溫下不要超過3小時，以免變質影響口感。

食藥署提到，一般市售「生麵」製品，包括各式粗細麵條、水餃皮、餛飩皮等，水分含量最高；熟麵製品則包括各式粗細白麵條、鹼麵等經蒸煮過產品，例如油麵、超市販售的烏龍麵，水分含量次之；乾麵製品常見有麵條與麵線等，水分含量最少。

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食藥署表示，生麵製成後的貯存、運送與販賣，均應冷藏在攝氏7度以下，烹調使用前應以冷藏存放，如置於常溫，以不超過3小時為限。熟麵同樣也要冷藏保存，在常溫下也不建議超過3小時。

唯一不用冷藏的麵條為乾麵。食藥署解釋，該麵是透過乾燥、曝曬，讓麵條、麵線水分含量降低，是唯一可在常溫保存的麵製品。市售產品如關廟麵、麵線等都屬乾麵製品，只要包裝完整，保存在陰涼乾燥處即可。

最後，食藥署提醒，如有大量儲存麵食之需求，最好妥善保存，並注意有效日期。消費者在選購時，也需睜大眼睛，留意販售場所環境是否清潔、磅秤是否乾淨、麵條是否保存在冷藏櫃等，以免把「壞麵」吃下肚。

關鍵字： 食安健康 食藥署 食藥好文網 乾麵 生麵 熟麵
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