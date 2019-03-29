▲經血量爆多！她遭診感染吃藥沒效，竟是「關鍵3cm」惹禍。（圖／示意圖，非文中當事人／記者李佳蓉攝）

記者嚴云岑／台北報導

36歲的高小姐因月經血量異常到醫院求診，經門診子宮肌鏡檢查，發現有一顆約3公分的肌瘤，由於生長部位較深層，只能透子宮腔鏡內視鏡手術刮除，所幸經切片檢查，證實為良性肌瘤，也讓她大大鬆一口氣。

根據統計，生殖年齡的婦女有25%的機率罹患子宮肌瘤，雖然許多子宮肌瘤沒有特別症狀，可以與患者和平共存，但是若是子宮肌瘤形成腹部腫塊，就有可能造成慢性貧血，還有壞死、扭轉導致腹部疼痛等症狀，甚至有可能是惡性腫瘤。

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收治患者的花蓮慈濟醫院婦產部主治醫師陳萱表示，子宮肌瘤是婦女常見的疾病之一，最常見的症狀為經期大量出血，或者點點滴滴流不停。雖然超音波就可揪出子宮肌瘤，但如果在比較深的肌肉層或漿膜層，光靠超音波難以發現，但若透過子宮腔鏡檢查，就能及早找出病灶。

▲手術前檢查出的子宮肌瘤。（圖／花蓮慈院提供）

高小姐表示，她平常工作繁忙，只能等到下班時間才能看醫生，求診過程經歷了好幾個月，一開始遇到其他醫師，都說可能是感染問題，但吃藥治療後，月經大量出血的情況並無改善，甚至血紅素一度掉到6gm/dl，遠低於成人正常女性的1.0~16.0 gm/dl，所幸經過治療，現已恢復正常生活。

陳萱提到，直到現在，還是有很多女性對婦科問題難以啟齒，但民眾應秉持著「早期發現早期治療」的觀念，若發現經期、經血異常，都應該到合格醫院求診，小問題先處理掉，就能減少治療困難度，也能大大增加治療後的生活品質。