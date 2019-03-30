何時和毛小孩告別？忍痛說再見or再治療...「7大指標」教你判斷

文／張雨亭編譯 圖／pixabay

毛小孩是親如家人的存在，但往往在我們之前離開，「說再見」是最難的課題，安樂死更常是最沉痛、但也不得不的選項，究竟怎麼陪伴牠們走最後一哩路，又要在何時說再見？美國獸醫師提出七個參考指標。

望著毛小孩可愛模樣，你當然希望牠陪你越久越好，但我們往往將寵物「自然死」想得太過美好，專精於動物癌症治療的美國獸醫師薇拉蘿柏（Alice Villalobos）強調，大多數案例中，自然死只是延長寵物受苦時間，而這些苦痛人類往往難以察覺，因為貓狗忍痛程度其實遠高於人類。

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▲七指標幫助你好好向毛小孩說再見。（圖／pixabay）



忍痛說再見？ 七指標辨別毛小孩生活品質

光延長生命並不能真正帶給毛小孩幸福，寵物也該活得健康快樂，因此薇拉蘿柏成立寵物安寧照護服務 Pawspice，並提出七大指標，幫助你判定寵物生活品質，好決定要提早說再見或採取適當治療或照護。

1. 疼痛（Hurt）

你能有效舒緩牠的疼痛嗎？牠還能不能順暢呼吸？需要人工供給氧氣嗎？請為牠的疼痛與呼吸狀況評分。

2. 食慾（Hunger）

牠吃得夠多嗎？需要你親自餵食嗎？需要使用餵食管嗎？請為牠的食慾和營養吸收評分。

3. 飲水（Hydration）

牠有沒有規律喝水？有脫水現象嗎？需要皮下注射液體嗎？請為牠的喝水習慣與保水狀態評分。

4. 衛生（Hygiene）

牠的皮膚與毛色依舊乾淨柔軟嗎？有沒有因較少活動而生瘡？如果牠已經無法照顧自己，你有空閒幫牠打理梳整嗎？請為牠的整潔度評分。

5. 幸福（Happiness）

牠表現出好奇心與活力嗎？能回應呼喚、與家人互動嗎？是否憂鬱、意興闌珊、焦躁或害怕？牠的小床靠近家庭主要活動區、不被隔離在外嗎？請為牠的幸福程度評分。

6. 活動力（Mobility）

牠能自己站立嗎？需要人力或機器協助嗎？喜歡散步嗎？ 是否有癲癇或走路不穩的狀況？（即使是截肢的寵物，也必須觀察牠的注意力與反應力），請為牠的活動力評分。

7. 好日子頻率（More）

你覺得牠的好日子多過壞日子嗎？或是壞日子已經多到犧牲生活品質了呢？你和牠之間的連繫依舊緊密美好嗎？請為牠的好日子頻率評分。

以上七項指標，請以0到10分打分，0代表情況最糟，10則是最好，如果總分高於35，代表牠的生活品質仍達標，還不需要忍痛安排安樂死。

特別要注意的是這份評鑑中的「疼痛」程度，就算其他指標都高分過關，只要有嚴重的疼痛或呼吸問題，還是必須請教獸醫師，討論接下來的安排。

▲疼痛、食慾、飲水等等都是衡量牠生活品質的指標。（圖／pixabay）



陪毛小孩走最後一哩路

如果安樂死還不是必須選項，接下來更要珍惜相處時光，並根據這七項指標，持續改善牠的生活品質。你可以更勤快地幫牠梳毛、清潔；重新安排生活空間，讓牠更方便活動；給予更多關愛與呵護，讓牠心情愉悅。

▲光延長生命不夠，毛小孩也該有生活品質。（圖／pixabay）



三不五時重新用這份指標做一次評分，了解毛小孩需求，包括皮下注射、給予氧氣、疼痛控制、親手餵食，或是引導牠去貓砂盆，可能都是這最後一哩路的必要協助。

▲萬般不捨，也必須好好說再見。（圖／pixabay）



毛小孩先離開 你還是要好好的

當牠的生活品質已經過於低落，你可能選擇適時放開手，一旦決定安樂死，或許感到強烈罪惡感、難以負荷，這都是正常的心理反應。

《The Spruce Pets》網站建議安樂死前幾個月，可嘗試和寵物聊聊天，牠們能從你的語調和聲音擷取訊息，多少了解你的心情和決定。

牠走了之後，每個人處理哀痛有不同儀式，除了懷念曾相伴的時光，你可以留下別具意義的紀念品，像是將腳印裱框、為牠種一棵樹，或寫下自己的心情，可能是一首詩、一則小說，都是你最誠摯的思念。

資料來源：New York Times、Pawspice、Spruce Pet

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