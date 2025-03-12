高雄翁「下面鼓一包」痛到就醫！竟是罕見雙疝氣　醫曝2大徵兆

▲高雄一名男子罹罕見雙疝氣 。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

高雄一名年近八旬的陳姓老翁，日前因突發劇烈腹痛到高醫岡山醫院就醫，結果竟發現罹患罕見的「雙疝氣」，部分小腸及大量網膜組織嵌頓，形成兩個大小不一的疝氣囊，需立即手術以避免腸道壞死，最終歷時7小時才完成手術。對此，醫師也分享股疝氣的的早期徵兆，提醒民眾一旦發現就要盡速就醫。

收治該名病患的高醫岡山醫院一般及消化系外科主治醫師蘇文隆表示，這名病人年輕時因腹股溝疝氣接受過兩次傳統手術，近年來疝氣經常復發，右下腹靠近鼠蹊部位時常「鼓一包」，日前就醫時醫師原本試圖徒手幫他復位，但發現疝氣突起物過於巨大（約20×15×10公分），難以一手掌握。影像檢查顯示，才發現老翁罹患罕見的「雙疝氣」。

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蘇文隆指出，陳姓老翁患有糖尿病，血糖控制不佳，加上先前疝氣手術造成的嚴重沾黏，病情相當棘手。經評估後，決定採取腹腔鏡微創手術的腹腔腹膜前疝氣修補術（TAPP）進行修補，以降低相關風險。

在手術過程中，醫師確認病人同時發生股疝氣（femoral hernia）及間接型腹股溝疝氣（inguinal hernia），因此必須將嵌頓的小腸及網膜復位，使用立體剪裁人工網膜修補疝氣孔，透過腹腔鏡縫合腹膜，並切除一小段已壞死的嵌頓小腸。手術歷時七小時，最終順利完成。

陳伯伯康復出院後回診，疝氣囊已完全消失，右側腹股溝回復平整，總算擺脫了長年來「頂著一包走路」的困擾與不適。蘇文隆指出，股疝氣約占所有疝氣病例的3%，位置在腹部與大腿相接處，接近股動脈，患者可透過觸摸腹股溝處的脈搏跳動來初步辨識。

與腹股溝疝氣不同的是，股疝氣好發於女性，成因包括長期便秘、慢性咳嗽、舉重物、生產後腹壓變化、肥胖及前列腺肥大導致排尿困難等，主要原因是組織鬆弛，易使腹腔內的小腸或網膜組織經由股管膨出。

蘇文隆提醒，因股疝氣的孔洞較小，更易發生早期小腸嵌頓或壞死的風險，一旦確診應盡早接受手術治療。民眾若有腹股溝腫脹及伴隨脈搏跳動的現象，建議盡速至一般外科門診就醫，及早診斷與治療，以免延誤病情。