台大新進住院醫師健檢要驗孕惹議　院方曝理由：別扭曲醫學真理

▲醫界權勢性騷橫行，臨床血汗落井下石，工會公布七年來最完整性平調查報告。（圖／北市醫師職業工會提供）

記者洪巧藍／台北報導

民進黨立法委員林月琴今（12）日表示，接獲民眾陳情，台大醫院新進住院醫師體檢，針對已婚者要額外加錢檢驗是否懷孕，質疑這是給女性從業人員的軟性警告、軟釘子，是職場的「玻璃天花板」。院方表示，這是因為健檢項目中有X光檢查，若新進女性人員在不確定是否懷孕的情況下檢驗，恐怕造成輻射暴露，是院方的體貼，盼不要扭曲醫學上的真理。

台北市醫師職業工會和台大教授黃韻如醫師、林月琴一起召開記者會，公布性平調查報告。工會指出，在工作繁重的醫療領域，上級因擔心醫師懷孕育兒影響工作分配，甚至依此作為錄取篩選條件，是時有所聞的「玻璃天花板」現象。

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工會發現，在擁有面試經驗的受訪者中，有57.4%的女性曾被詢問過關於結婚或孕產育兒打算的問題，而男性僅有25.0%，女性在面試時遭遇此類問題的可能性是男性的4.05倍。

林月琴則提到，台大醫院已經是國內頂尖醫院，卻在新進住院醫師健檢針對已婚女性，要加價130元檢驗是否懷孕，「難道懷孕就不能當住院醫師？」

台大醫院發言人陳彥元受訪表示，健檢項目裡面本來就包含肺部X光，這是常規項目，眾所皆知， 會造成輻射的曝露，如果新進的女同事在不確定是否懷孕的狀態下，照了X光，可能有風險，對胎兒健康也不好，院方是體貼的建議跟服務。

遭指有歧視疑慮，陳彥元無奈表示，要怎麼猜怎麼想，對方會有自己的想法，但是就醫療上，這是所有醫療人員都會認可的處理方式，醫師看診也都會尋問病人有沒有懷孕才會照X光，所以外界要如何認定或扭曲醫學上的真理，實在無法置喙，我方的出發點就是這樣子。

衛福部次長林靜儀則於臉書發文特別「補充一下專業意見」，她表示，生育年齡女性接受放射線檢查前，基於母嬰保護的前提，確認是否懷孕，是每個檢查應有的提醒；但是也補充一下專業建議，懷孕婦女是可以的接受胸腔X光檢查的，若不放心可以加上鉛衣保護。