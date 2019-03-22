這7類人容易長痔瘡！辦公室久坐族也中槍　醫師教你3招預防

▲廁所示意圖。（圖／CFP）



生活中心／綜合報導

痔瘡是現代人常見的文明病與隱疾，醫師表示，痔瘡好發於20至50歲，孕婦、經常便秘或腹瀉、長時間久坐久站等7類人較容易長痔瘡。想要預防痔瘡，醫師提供3招，包括每天喝6至8杯水、想上廁所的時候才去蹲馬桶以及避免久坐或久站。

衛福部新營醫院表示，為了提供大台南地區民眾更優質的醫療品質與照護水準，院方全力網羅更多專業人才注入新血；自今年3月起，特聘外科王心泰醫師到院，為鄉親看診。王醫師畢業於高雄醫學大學醫學系，曾任高雄榮民總醫院大腸直腸外科主治醫師及台北榮民總醫院玉里分院外科主治醫師，專長主治項目為一般外科疾病、大腸直腸肛門疾病等。

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王醫師於每週一、五上午及每週二、三下午提供門診服務。新營醫院說，透過生力軍的加入，使得醫療專科方面更加完備，同時提昇整體醫療服務品質，讓在地民眾不必舟車勞頓，即可接受在地可信任且優質之醫療服務。

▲新營醫院外科王心泰醫師。（圖／新營醫院提供）



王醫師表示，痔瘡是現代人常見的文明病與隱疾，好發於20至50歲，孕婦、經常便秘或腹瀉、體型肥胖的人、長時間久坐久站、門靜脈高壓患者、膳食纖維攝取不足及年長者較容易長痔瘡。

他進一步指出，痔瘡的治療方法可採保守治療（如：溫水坐浴、藥物治療、橡皮圈結紮術）或手術治療（傳統痔瘡切除手術、新式痔瘡環狀切除術）；痔瘡第一線的治療是多補充纖維與水分，搭配藥膏可以暫時舒緩症狀，若治療了6至8週仍無法緩解痔瘡症狀則可以考慮手術治療。

王醫師也提供保養3招，第一招不吃上火食物，每天喝6至8杯水，還要保持運動習慣，三管齊下預防便秘；第二招避免在馬桶上坐太久，想上廁所的時候才蹲廁所；第三招避免久站或久坐，站太久或坐太久都要記得起來動動雙腳，促進血液循環，可有效預防痔瘡的發生。王醫師建議，當民眾有痔瘡問題，宜儘早尋求外科醫師的專業意見，以進一步決定治療的方針。

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