津貼直接給護理師！衛福部、醫療工會達3共識　推動跨科支援指引

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

國內近期醫院急診壅塞嚴重，衛福部長邱泰源今與台灣醫療工會聯合會召開定期協商會議。邱泰源會後透露，這場會議氣氛很好，雙方取得很多共識。工會理事長趙麟宇受訪時表示，會中達成「跨科支援指引、護理費保障、颱風天出勤指引」3大共識。

趙麟宇說明，今日有重點討論護理跨科支援的問題，過去有做過問卷調查，許多護理師在職場上的壓力來自不同科部調動，這會增加護理師離職想法，而邱部長也在會議上親口承諾針對跨科支援指引會盡快做整合，創造護理友善環境，讓護理師不再無故調動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而在護理津貼保障方面，趙麟宇說，會進一步討論如何讓護理師真的拿得到相關費用，這部分健保署和部長都有提出想法，會去督導這項政策可以越來越透明，工會也期望健保署建立相關制度，讓醫護可以獲得應有的保障。

另外，趙麟宇也提到，醫護人員每次颱風天仍後要出勤，所以今天也有提供出勤指引，衛福部醫事司也承諾會再做進一步研議。他強調，在會議中也明確表達，希望衛福部可以了解基層醫護人員心聲，提供友善安全的職場環境，預計3個月後會再和衛福部開會。

工會聯合會副理事長郭蕢瑩則補充，健保署有規劃預計提升急重症醫護的費用，但其實現在會塞在急診其實是因為病房人力不足，這部分也會通盤考量護理人員薪資部分，從住院和護理費去增加點值。

她也特別提到，其實10幾年前護理師就有護理費，當時說要專款專用，但卻被醫院拿來買護理師的鞋子、推車、平板等，所以護理費是沒有到護理師手上的，因此護理人員流動率非常高，所以這次也透過會議讓衛福部知道之前灑的錢去了哪，希望衛福部做通盤考量。

郭蕢瑩也直言，雖然現在就算衛福部承諾錢會直接到醫護手上，但我們也不敢相信，因為健保的錢就是進到醫院，醫院怎麼用都不知道，這部分除了健保署要去盯之外，衛福部也要去盯，明確講出護理費應該用在哪，如果挪用會有什麼裁罰。

而跨科支援部分，郭蕢瑩說，每間醫院都會發生，因為醫院現在也沒有人力，所以沒有絕對反對，不過跨科支援這部分，2年前就曾和照護司協商，但他們一直都說沒有共識來否決這件事，直到現在搭上急診問題，案子才有往前推動。她強調「部長有親口承諾會推行跨科支援指引，這點非常感謝部長，今天真的非常有魄力，未來也能這樣有魄力就更好。」

衛福部次長林靜儀會後受訪時表示，很感謝工會提出現場觀察狀況，開會過程中很謹慎，也很認真回應，針對跨科指引部分，工會也有提供建議版本可以讓衛福部做後續討論，但目前相關政策還沒有提到上路時程，衛福部會盡快規劃後實施。