睡1小時斷氣85次！他「鼾聲如雷」陷猝死危機　有8類症狀當心

▲打鼾如雷，男子睡1小時斷氣85次。（圖／翻攝《梨視頻》）

生活中心／綜合報導

很多人以為打鼾表示睡得熟，但大陸一名男子睡覺總是「鼾聲如雷」，白天精神狀況卻很差，經過就醫，發現他有嚴重的「睡眠呼吸暫停」，平均一小時呼吸暫停85次。醫生表示，如果暫停時間過長可能猝死。

根據《梨視頻》報導，上述病例發生在山東淄博，這名李姓男子睡覺鼾聲如雷，但睡眠品質並不好，他自述，「晚上睡不好，白天打不起精神來，上班也睏，開車也睏，感覺什麼事…幹著沒有勁兒。」臨淄區人民醫院呼吸與危重症醫學科副主任王洪超診斷，李男是非常重度的睡眠呼吸暫停，「在整個夜間睡眠過程中，每小時大約會出現85次的這種睡眠呼吸暫停和低通氣的事件。」

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▲打鼾如雷，男子睡1小時斷氣85次。（圖／翻攝《梨視頻》）

▲打鼾如雷，男子睡1小時斷氣85次。（圖／翻攝《梨視頻》）

王洪超進一步指出，在呼吸暫停的過程中，病人在腦電波形上頻繁出現微覺醒的波形，雖然沒有醒過來，但是已經從深睡眠狀態轉換成淺睡眠，整夜頻繁的出現這種情況，就會導致病人打瞌睡、嗜睡，全身的重要臟器都可能處在一個低氧的環境下工作，如果停的時間很長，病人有可能會出現猝死。

▲打鼾如雷，男子睡1小時斷氣85次。（圖／翻攝《梨視頻》）

報導也引述臨淄區人民醫院耳鼻咽喉科睡眠室負責人馬國偉表示，如果是屬於肥胖，或者是口腔、鼻、咽部炎症引起的，應該可以採取藥物治療，或者减重治療，如果這種治療方式無效的話，建議及時到正規的專業醫療機構就診。

睡眠呼吸暫停又稱為睡眠呼吸中止症，患者併發高血壓等慢性疾病機率遠高於一般人，甚至恐因心律不整增加猝死機率。《ETtoday新聞雲》曾經刊登耳鼻喉科劉得懿醫師的文章，劉得懿說明，打鼾是睡覺時呼吸道發出聲音，而睡眠呼吸中止是指睡眠發生異常呼吸事件（停止呼吸或是血氧濃度下降）。病患要接受睡眠檢查（多頻道睡眠生理檢查），才能夠診斷睡眠呼吸中止症。

哪些狀況會懷疑病人有睡眠呼吸中止症？劉得懿表示，胖的病人；扁桃腺肥厚、大舌頭、下巴後縮；頸圍太粗（男性大於51公分，女性大於48公分）；鼾聲過響；打鼾並經常睡眠呼吸中斷併有白天嗜睡；清晨頭痛、認知不良、慢性疲勞、焦慮、憂鬱；代謝症候群、難以控制的血壓、血糖；心房震顫、心臟衰竭、心肌梗塞、腦中風等，以上情況需要懷疑病人有睡眠呼吸中止症。