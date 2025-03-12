康霈溶脂新藥二期成果出爐　二躍國際醫美權威期刊《ASJ》

▲康霈生技董事長徐坴暉（左）與執行長凌玉芳（右）。（圖／康霈生技提供）



記者黃哲民／台北報導

康霈生技（6919）宣布，旗下研發之全球首創大範圍局部減脂新藥CBL-514，其臨床二期研究成果（CBL-0202），已獲選刊登於全球醫美領域排名第一的學術期刊《Aesthetic Surgery Journal》（下簡稱ASJ），為國際醫界專家對CBL-514的局部減脂療效與安全性的高度肯定，也為該藥物繼2022年臨床成果登上ASJ後，再度登上國際知名學術期刊。

CBL-514臨床二期研究成果將於2025 Q2正式刊登，共同作者包含康霈研發團隊、全球知名皮膚科與整形外科專家，如Dr. Michael Gold、Dr. Joel Schlessinger以及Dr. Greg Goodman等人，康霈生技執行長兼研發長凌玉芳親自參與研究。試驗主持醫師皆指出，CBL-514 臨床療效可媲美抽脂手術，且無需開刀，能大幅縮短治療，提升患者接受度，有望改變市場，成為未來非手術局部減脂的更安全的全新解決方案。

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這次獲ASJ發表的二期臨床數據顯示，最後一次CBL-514治療後8週，超過6成受試者的皮下脂肪可減少至少200 mL，與安慰劑（0%）相比，達到統計上顯著差異（p< 0.0001），平均可讓治療部位減少28.1%的脂肪，值得注意的是，根據於ASJ過去研究文獻指出，腹部抽脂手術平均僅能減少183mL的脂肪，相較之下，顯示CBL-514局部減脂療效已有望大幅超越抽脂手術，且整體藥物安全性良好，並無嚴重不良事件（SAE）。

▲康霈新藥二期臨床成果將榮登國際權威期刊ASJ。（圖／康霈生技提供）



康霈針對旗下新藥，長期堅持以美國FDA統計數據審查原則，於期刊中使用完整數據（包含ITT，意圖治療群體，Intent-to-treat population或 FAS，全分析集群體，Full Analysis Set population）進行研究成果發表，以確保臨床數據的完整性與可信度。

康霈執行長凌玉芳表示：「康霈CBL-514二期臨床數據再度獲得全球醫美權威期刊ASJ刊登，是對我們研究成果與實力的肯定，也展現CBL-514在局部減脂市場的高度潛力。後續我們將積極推動CBL-0204 2b臨床數據的期刊發表，進一步提升康霈在國際醫美市場的學術與商業價值。」

隨著市場對非侵入減脂療法的需求日益增長，康霈將於2025下半年加速推進該藥物全球三期臨床試驗收案，同步拓展國際合作，向成為全球第一個FDA核可的大範圍局部減脂新藥的目標邁進。