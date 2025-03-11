醫揭「5種蛋疼警訊」！睪丸癌15～35歲男最易得：初期不會痛

▲男性若出現「5種蛋疼警訊」請盡快就醫。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在PTT論壇上不時有男網友心急發文「蛋蛋突然很痛」，求問原因及解決方法。泌尿科醫師陳忠佐指出，「蛋疼」不可忽視，這可能是它發出的求救信號。他舉例，好發於激烈活動後的睪丸扭轉，若超過24小時黃金搶救時間，只剩10%機會能讓睪丸恢復血流；當發現陰囊外觀腫大別太開心，若為40歲以下的男性，須評估是否有腫瘤生長的可能。

陳忠佐醫師在粉專「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」盤點不可輕忽的「5大蛋疼警訊」：

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1.疝氣

在泌尿科常見「腹股溝疝氣」，是腸子掉進陰囊所致，造成蛋蛋腫脹。透過疝氣修補手術即可將脫垂的腸子復位，若長時間未處理，會釀成器官壞死。

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2.睪丸扭轉

好發於激烈活動後或在睡覺時發生，通常是單側睪丸突然疼痛，並呈現向上縮的狀態。因睪丸內的精索扭轉，使供血受阻，引發腫大疼痛，甚至噁心、嘔吐。建議第一時間至急診處理，在黃金搶救時間6小時內，90%的睪丸可恢復血流量，超過12小時剩50%機率，一旦過了24小時則只剩10%機會。

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3.睪丸水腫

陰囊外觀腫大、摸起來有水感，多為積液所引起，腫脹的程度會依積水多寡而不同。但若是40歲以下的男性，須評估是否有腫瘤生長的可能。

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4.精索靜脈曲張

蛋蛋外觀上會有一條條明顯的血管突起，像是爆青筋，是陰囊內的靜脈曲張。可能導致不孕或脹痛感，於長期站立、運動後加重需注意。

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5.睪丸、副睪丸發炎

蛋蛋外觀會紅腫發熱，通常與泌尿道感染有關，是經細菌感染所導致，會伴隨解尿疼痛。常見的致病因為尿道感染或淋病，需透過抗生素與止痛消腫藥物治療。

陳忠佐提醒，除了上述的急性狀況外，平時養成自我檢查的習慣，也有助於提早發現睪丸癌的機會，雖然相對其他癌症較為少見，卻是15～35歲男性最常見的惡性腫瘤。他提醒，睪丸癌初期無疼痛症狀，會逐漸產生腫脹變成硬塊，若能及早發現，有超過90%的患者能康復。

陳忠佐建議，男性們於洗澡時可定期「自摸」蛋蛋，熟悉正常健康的睪丸質地，一旦發現兩側摸起來有明顯的腫塊或質地差異，或有疼痛、悶痛感，請盡快就醫，避免延誤治療時機。