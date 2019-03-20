偷吃該死？專家曝對愛情「有2正面效果」　網淚：很準，我跪了



▲即便偷吃對於愛情有2正面效果，但仍建議別用這極端手法考驗兩人愛情。（示意圖／記者黃克翔攝）

文／約會診療室

走在人生旅途上，我們難免渴慕遠方的風景，也就是說——被其他人引誘！這是不可避免的人性，尤其當我們感到無聊、一成不變、充滿對新鮮事物的好奇心，以及⋯⋯下半身不安分的時候。如果你在穩定關係中出了軌，開始了愛情中的遊牧之旅，當你遊蕩回家，原本的戀情是否可能更進一步呢？根據多位心理學家的說法，答案是帶著山谷回音效果的「不⋯⋯不⋯⋯不，不可能⋯⋯不可能⋯⋯不可能⋯⋯」。

如同身兼心理治療師與作家珍．美恩博士（Dr. Jenn Mann）解釋的一樣，當談及信任的議題，「偷吃」就像兩人之間的不定時炸彈一樣。

「那會摧毀一段成功的關係所賴以維繫的核心價值。相較於其他類型的背叛，觸犯對於單一伴侶不忠的天條，會引發一定程度受傷及憤怒的感受，這源於渴望把深愛的人留在身邊的那種基本需求。」她解釋道。

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以下我們為你血淋淋地呈現，究竟偷吃對於一段感情有哪些影響：

偷吃產生的化學效應

就像美恩博士所提到的，一段感情中最敏感脆弱的，就是所謂的信任。信任是結合所有伴侶的樑柱，它讓你們感到自在，也讓你們敢於展現自己軟弱的那一面。當失去了信任，你們共有的愛情就瀕臨危險，洛杉磯心理學家伊芙．湯瑪士博士（Dr. Yvonne Thomas）說：

「當信任承受巨大的傷害，情感上與肢體上的親密接觸都會減少甚或全部消失，許多負面的情緒，像是憤怒、厭惡、嫉妒、不安感、難過及悲傷，都會導致情感的斷裂。」

偷吃也在另一個層面上嚴重地影響情侶的幸福，也就是折損你們已締結的誓約，讓你不只質疑你們的過去、現在，甚至是未來，這是根據心理治療師克莉絲多．布萊德蕭（Crystal Bradshaw）的理論。

「當一方越過了單一伴侶約定的界線，受傷害的那方會開始對自我認同產生懷疑。『我不夠好嗎？』也會開始對兩個人在一起失去信心，不相信兩人的直覺，以及兩人的一起做的決定。」她解釋道。

所以說在跟第三者進入曖昧關係或床伴關係前，確定一下自己有沒有那個guts是必要的；因為你不只是把臉書上的交往狀態當作兒戲，也使你另一半的心理健康陷入危機——那是你愛著而且發誓過要讓她快樂的女人。

「偷吃對於被背叛的那方來講，可說是自尊上的重大打擊，會讓一個人懷疑自己的魅力、床上技巧，還有自己的價值。」美恩博士補充道。



▲研究顯示在偷腥的案例當中，只有7%的女人以及8%的男人出軌，單純是因為不滿床事。（圖／達志／示意圖）

為何有些人認為偷吃可以改善關係？

偷吃其實不是因為小三太性感、太妖媚而被她們引誘，而是因為感到彼此的疏離。雖然一開始床上的新鮮感可能有趣又誘人，但當男人開始在別處尋找愛情時，那已經與做愛無關，他們在做的是從其它的情感支點上，找到親密的感受，這也是美恩博士的論點之一。

「研究顯示在偷腥的案例當中，只有7%的女人以及8%的男人出軌，單純是因為不滿床事。大多數偷吃的理由，不是因為個性不合，就是因為個性及『性趣』兩者皆不合。」她補充道。

布萊德蕭延續這個話題，提到有時候你的內心慫恿你去路邊採野花，只是因為你試圖改變你的伴侶，而大多數的情況來講，都會以失敗及失望作收。另些時候，人們跟第三者逢場作戲、風花雪月，那種情況多半指出，他需要跳脫這段關係，向外尋求對於自我的評價以及鏡射。

「偷吃可能是引起伴侶關注的方法之一，或是用來催化某種改變。」她解釋道。

換句話說，另一半要偷吃有太多藉口跟理由了，但你要怎麼去防範呢？而換作你是劈腿那一方，該怎麼做呢？

偷吃到底有沒有用呢？

這問題是小菜一碟，美恩博士會這樣回答：「偷吃絕對、絕對是個爛主意。爛透了。」但若真發生，那將會是一個瓶頸，而你跟你深愛且珍惜的伴侶得一起面對，來確定這段關係是否值得你們繼續努力，或者你們就這樣分手、說再見。

「有時候情侶覺得他們要失去對方了，卻正好在這危難關頭，他們明白到彼此才是對方的寶物，此時維繫感情的動力被激發了起來，戀情因此而堅定。」她解釋道。

布萊德蕭也認同這個觀點，表示許多情侶在外遇的震盪後，都能夠恢復過來並且增進情感，但這可不是催化彼此改變或是轉型的正確方式，因為從愛情的瓦礫中重建起堅固的感情，要花費的時間很是可觀。再說，大多數的情況下，記憶難以抹除乾淨。

「外遇不該是促進關係改善的選項之一。從外遇造成的傷害恢復過來，要花很長的時間，不是幾個月的時間就能煙消雲散。外遇造成的心理陰影會永遠留在你倆心中。偷吃後，那個事件就成為了你倆共同經歷的一部份，而你必須找到某種方式，把那種傷痛內化進你們的關係中。」她說道。

萬一你和你的伴侶需要面對這樣的考驗，我強烈建議你參考一則免費教學影片，讓你免於分手，並反轉頹勢的挽回技巧。

男人是探險家

許多男人在長期穩定交往的關係中，容易在幾年之後的某個關頭偷吃。原因很簡單：在長期穩交的情況下，他們感到某種失落。大多數的案例中，這些男人因為遭受挫折而去偷吃，也因為想過過那種乾癮。

男人也喜歡探索、嘗試新事物。偷吃的一個正面效果是，一旦他們真的偷腥成功，也許會發現那也沒啥特別的，就不會再有動力去玩耍了。這可以避免他們在之後偷吃的成本變高的時候（像是生了小孩、組了家庭），做出不忠的事情。

甜蜜的家，安定的避風港

人們處於一段戀情久了以後，難以避免地，他們會開始把重要的另一半視為理所當然。有時候他們忘了枕邊人是其實是那麼美好，與自己那麼地速配。他們忘了有人無條件地付出愛給他們，感覺是那麼地美妙。偷吃常常不過是肉體的一時放縱，跟長期交往很少扯上關係。

結果就是，男人跟小三上床後，他們會躺在陌生的床鋪上，不斷地想到自己那毫不知情的伴侶。為什麼呢？因為情慾已經消失無蹤，而慾望兌現後不過如此。反而，他們會記起令人心安的事實：不只跟他做愛，也深愛著他的女人。所以說老話一句：「失去才懂珍惜。」別讓這成為真實。



▲偷吃能讓男人想通「自己的關係已失去養分」。（圖／CFP）

沒什麼天長地久

偷吃能帶來另一個好處，是時常被忽略的，就是它能讓男人想通，瞭解到自己的關係已經失去了養分，該是喊停的時候。有些人總是看不清他們的關係已經觸礁了，而只有偷吃，能讓他們明瞭到走下去不會有好結果。有些男人要用這種極端的方式，才能夠認清自己與對方早就不滿彼此，實在是很遺憾。

讓我們一起面對現實：沒有感情可以維持到海枯石爛，大約有95%的戀情，不論最後結婚與否，都會走到死胡同（舉個例來說，你在結婚前有九個女朋友，那麼你的失敗率就是九成，前提是婚姻美滿的話）。最後當你們分手，你會很後悔，尤其是想到你錯過的其他女孩時，像是那個身高一七零的辣模。

所以我的觀點能給你什麼啟發呢？對於正宮來說，偷吃是極端地不尊重。不過至少、至少，偷吃有兩個正面的效果。

第一、你會明白自己犯了錯，並且更加珍惜現在的愛人。第二、偷吃讓你了解到目前的關係是多麼悲劇、沒有發展性，也許它會是壓死駱駝的最後一根稻草，讓你終於將不適合的戀情喊卡，不再浪費彼此的時間。

如果你想知道交往後如何維持感情，強烈建議你參考情慾解碼課程，我將分享維持感情的三大關鍵，讓你和另一半的愛情隨著時間越長久，感情越鞏固的方法。

本文經授權轉自：《適度偷吃可能有益戀情健康？（請注意：本文不鼓勵偷吃，並請小心服用）》

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