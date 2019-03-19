真的忙or不愛了？12星座男「變冷淡原因」曝　OO：只能認真一件事



▲另一半最近變冷淡，是不愛了還是只是在忙？（示意圖／CFP）

文／亞提米斯

有時候女生總是會覺得身邊的男人好像變冷淡許多了，這樣的冷淡會讓女生們相當的焦慮，因為好像自己不被愛了，是不是代表著感情狀況已經開始直線下墜了呢？還是說，這只是妳身邊的這個男人開始準備拼事業拼生活準備給妳一個幸福的未來呢？就跟著亞提米斯一起來看看，當妳身邊的男人變冷淡，他是真的在忙、還是可能是不想愛的徵兆呢？

★牡羊男：

牡羊男通常都只能認真一件事，認真愛情的時候很愛情、認真工作的時候就很工作，他們的表情通常無法隱藏他們的想法，如果真的厭煩、那就會常給妳「請滾開」的臉色，如果只是單純很累而無力，那他們會像小孩子鬧脾氣。

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★金牛男：

如果不想愛了，金牛男是會提分手的類型。他們很務實，工作是賺錢的來源，對他們來說工作是很重要的事，冷淡的態度是他們的常態、本來金牛男就不太會表達，如果他們還是會無言但深情款款的看著妳，那代表他們還是愛著。

★雙子男：

三頭六臂的雙子男除非是真的忙到天天加班，否則他們還是很有能力跟妳示愛，雙子男如果已經跟妳走到沒話說的冷淡局面，那應該就是真的有不想愛了的傾向，最好找機會跟妳的雙子男浪漫約會，否則當他不想玩了就全都完囉！

★巨蟹男：

沒有離開妳的巨蟹男就是會繼續愛下去，巨蟹男的人生通常會很想要有一個屬於他們的家，所以不少巨蟹男都會努力去經營自己的事業和工作，也許是分心了一些，但妳不能用他全心愛妳時那樣來當標準，他得要分點心力賺錢養妳！

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★獅子男：

變冷淡的獅子男有時候是一種抱怨，抱怨妳不夠體貼。他們很大男人、自覺做事業做工作也能夠兼顧自己的愛情，只不過有時候如果覺得是女朋友不夠貼心，那麼獅子男就會裝冷酷、耍脾氣，其實是有點要妳自我好好反省的意味。

★處女男：

這是個很容易變成工作狂的星座，變成工作狂以後對愛情自然就會先放在一邊，只不過這不代表處女座已經不想愛了，他們是會為愛打拼的男人，如果一個處女男不再對著妳抱怨、碎念生活瑣事，妳才要擔心他去找誰碎唸去了呢！

★天秤男：

本來天秤男就不是太熱情的星座，在愛情裡也是妳走一步他走一步，如果他變冷的話妳應該要首先先想一下自己是不是不夠熱情，如果妳還是熱情得很、但天秤男忙完工作卻沒有任何回饋或反應，那他恐怕真的有點不想愛了。

★天蠍男：

天蠍男本來就喜歡裝酷，冷淡是還滿常見的態度，如果他們不想愛了，通常都會主動的提出分手，往往不想愛了的前兆就是跟妳越來越沒有親密關係、甚至於連吻妳都省下來，但如果他在床上還是黏很緊，那妳也別想太多。

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★射手男：

想走就走、不想走就不會走。這種男人腳程跟他們腦子轉的速度一樣快，對工作發展和事業的追求也都非常的有計劃，與其妳去擔心他還愛不愛妳，倒不如妳讓自己變得越來越有本事、越來越有腦袋，他就會完全離不開你。

★摩羯男：

工作是他們人生的百分之八十，所以妳如果愛上摩羯男也就不要太計較，反正他們平常幾乎也就冷冷的沒有太多反應，他們很踏實直接，如果不想愛了就會想要提分手，還愛著妳就不會離開妳的身邊，妳要先習慣他們的無趣。

★水瓶男：

除非妳們已經結婚，否則水瓶男對愛情都還算是滿隨緣的。他們會維持一個溫度，大概是正常人覺得半冷不溫的那種溫度，偶爾失蹤是他們的生活習性，他們平淡如水，態度的冷淡與否其實沒辦法當成判定還愛不愛的指標。

★雙魚男：

如果明顯發現雙魚男不再積極熱情，那麼通常都是對這份愛已經如漸降溫，這是個要愛情來當能量的男人，浪漫是他們每天一定要做的事，問題是如果雙魚男的態度變得很冷淡，那麼這就是種警訊，他們恐怕不想再愛下去了。

本文作者：亞提米斯，星座塔羅專欄作家，亞提米斯相信：每個人都能夠掌握自己的命運、開創自己的未來。美好的未來永遠是要靠自己去開拓的，只要用對方法，幸福就離我們不遠。

本文經授權轉自：月光下的占星塔羅

