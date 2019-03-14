一學脫單！「19則Line訊息」＝最強撩妹心法　讓她秒回還約出門



▲想知道怎麼成功撩妹？把這19則「傳訊息密技」學起來就對了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／約會診療室

在網路發達的年代，通訊app已成為日常生活中不可缺少的一環。要怎麼在LINE、Facebook、交友軟體等等網路平台上，和女生傳送曖昧訊息，成為追求女生非常重要的課題。

相信有許多男生常常在聊天上碰到瓶頸（不知道該和心儀的女生聊什麼嗎？開啟無限話題的方法），到底該傳什麼樣的訊息給女生，才能更近一步打動她的心呢？快看看以下19個聊天小撇步吧！

傳送訊息的三大原則



1.明確的目標

你和她聊天的最終目的，應該是為了要約她出去約會，而不是只是每天在線上互道早安晚安。

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如果你一直不約她出去，最後你只會變成她的「筆友」，你們之間的關係也只會無疾而終。大膽傳送調情訊息給對方吧！我知道大部分的男生都想要學習，怎麼營造曖昧的氛圍，讓女生心動。

接下來我們會帶領你，一步一步曖昧升溫，一邊幫助你達到目標，約女生出去。（想搞一場好的曖昧讓她心癢癢嗎？）

2.適時轉換話題

不要每次一開口都是問她「要不要約？」傳送訊息的時候，要抓準時間，好好拿捏，才能讓她想繼續跟你聊下去。

雖然約她出去是我們主要的目的，但是一直問，會讓她覺得你很缺、生活沒有重心、閒閒沒事做、不會跟別人聊天。很多男生第一次就搞砸了。

上次跟她碰面時氣氛不錯，並不代表你可以不停地問她：「今晚要不要出來喝一杯？不行？那星期二呢？不行的話我星期四也可以唷！」

訊息中最好營造一些曖昧氣氛，比較有可能把喜歡的女生約出來，如果你覺得這聽起來很難，那麼建議你參考聊天A咖中的聊天邀約成功範例，可以幫助你和女生聊天越聊越開心，加深好印象。

3.你需要換不同的方式約她出去！至少要有三四種方法約她見面

稍微有創意一點，不要每一次都約女生出去都問說：「要不要去喝咖啡？」。大部分的男生都只會用同樣的問題！女生會覺得很無趣，受不了。所以她當然會回答NO，她才不想跟你出去喝咖啡呢。

況且，有些女生根本不喝咖啡，請發揮你的創意，用不一樣的方式約女生出去，如果你已經約這個女生出去喝咖啡，她不方便去，試著約她去別的地方，別再約咖啡店了。或許她會比較想要去酒吧喝杯小酒、又或者她想去打保齡球，也可能她只想要你滾開，別再出現在她眼前。

直到你嘗試新的方法之前，你永遠都不會知道她的答案。



▲不知道怎麼開口約妹，男生們要先學會搞懂她的時間表，並且轉移注意力。（圖／達志影像）

怎麼開口約她出去比較好呢？



4.先搞清楚她的時間表！

如果你早知道她今晚或星期二晚上很忙，那就別在星期二晚上約她出去，因為你已經知道她會說NO。

如果她一直拒絕你，那你們的戀情很快就無疾而終了，所以讓我們試著從輕鬆的問候開始。在妳約她出去之前，先問她那天有沒有安排吧！你可以傳訊息問她說：「哈囉，小琥你有計畫要跟室友出去嗎？」

5.轉移注意力

別給她一種好像要跟不認識的男生出去的感覺，約會千萬別弄得太正式！

我告訴你背後的原因：女生其實對和男生約會這件事，會有點怕怕的，她們才不喜歡出去約會呢！約會才不好玩。

女生一樣會害怕受傷害，一再失敗的感覺很糟糕，戀愛之後好像只記得最後的痛苦，忘記熱戀中的甜蜜蜜，不過我們不能因此就討厭戀愛，我們需要學習克服內心的恐懼，儘管還是會害怕，我們還是要鼓起勇氣，才有機會嘗到戀愛的甜頭。

女生們討厭男生在約會時很緊張（95%的男生在第一次約會時都很緊張），問一些客套話的問題、笨拙的想要親她、或是問一些很蠢的問題，把氣氛弄得很尷尬。有些男生只是想要把女生弄上床，這樣會引起女生的戒心，記得別讓女生覺得你這麼白目，最好的做法就是提出好玩又有趣的約會行程，其中當然有包含參與一些公開的活動。

跟剛認識的男生約會，去吃一頓羅曼蒂克的晚餐，這對女生來說氣氛太沉重了，不如參考你跟朋友平常的聚會模式，辦個既好玩又有趣的活動。例如：可以去酒吧裡，打撞球、喝杯小酒，或趁休息時喝杯咖啡；約在書店一起思考手上的案子要怎麼做、一起討論要怎麼辦party，類似「吹乒乓球遊戲」等刺激活動，或是約她去參加你和朋友每個週末晚上的聚餐，這非常適合剛開始約會的男女，我自己很常這麼做。

每次約她出去的時候，要自然一點，別給她壓力一定要跟你出去。你可以問問看，但是不要傳訊息問：「要不要跟我去什麼地方呢？」這種問法太無趣了。另外，不要傳訊息問：「哈囉，要不要星期四晚上跟我去VG Café Taipei酒吧喝杯小酒？」，你可以說：「你看VG Café Taipei酒吧星期四晚上有優惠活動，愛評網的評價很好耶！要不要星期四晚上八點去看看？」你可以發現第一種問法，太強調請你跟我約會這件事，而另外一種聽起來好像要出去玩。你覺得女生會選哪一種呢？

6.別冷落她

你是否曾經在她答應要和你見面之後，就不再搭理她了？其實這是女生的大地雷！同時也是女生不喜歡隨便答應男生約會的原因之一，請更熱絡一點！約會日子確認之後，要常常傳訊息給她，都不聯絡會讓女生覺得不舒服，在你們約出去之前，別忘了每兩三天就傳訊息給她。在你們約會前一天再提醒她一下，聊天內容保持輕鬆又有趣，仔細閱讀以下幾種聊天的方式。



▲和剛認識的女生就得把握當下，立馬傳訊息。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

和剛認識女生聊天的教戰守則



7. 立刻傳送訊息

問到女生聯絡方式之後，請馬上傳送訊息給她。通常這樣，當天或當天晚上約出去見面的機會比較大，但是就算不成功，也會讓她印象深刻！

別拖太久，她很快就會忘了你。傳送訊息給女生時間點也很重要！馬上傳送訊息，比拖一段時間之後再傳送訊息，要來的好太多了！

8.第一次傳送訊息的教戰技巧

訊息一定要讓人眼睛為之一亮。

千萬不要傳訊息說：「我是昨晚在XX夜店碰到的Robert，你好嗎？」你可以從與她碰面時的談話內容中尋找話題，或是聊一些你們碰面地點的狀況。

請不要傳送訊息說：「你好，Jenny，很高興見到你。希望你平安回到家。」這太無聊了，你的內容可以更熱絡一點。

可以傳送訊息說：「你在做什麼呢？我平安回到家了。今天能認識妳真是太幸運了。」

9.你是誰？

如果她想不起來你是誰，不要直接回答這個問題，那太無趣了，而且無趣的對話通常都會草草的結束。訊息要脫穎而出，讓她有點驚喜，可以傳送訊息說：「我是羅志祥舞群裡負責救火的槍手。你還記得我嗎？很高興昨晚可以跟你舞上一曲。」

10.別讓自己像傻瓜一樣

使用正確的國字和正常的用語，盡量把字打清楚，避免使用縮寫或滿滿的錯字。例如：「親艾ㄉ改天見，想在見到擬。」錯字連篇的訊息加上注音文，只會讓人覺得你像個笨蛋。

11.發揮幽默感

這是調情訊息中最重要的技巧，如果你有幾個小時、或好幾天沒有和女生聊天了，你總不能挑一個無聊的話題當開頭，或只是隨便問問她，要不要跟你出去。



發揮你的幽默感，用一些有趣的事情作為開頭，吸引她的注意力，和她互聊了三四次之後，再順勢約她出去。

12.分享一些生活中發生的事情

說一些有趣的事情，也順便分享你生活的細節，也問問她生活中發生的事情。這樣會讓她覺得與你有連結，與你聊天也比較自然，不會覺得跟不熟的男生約會是多麼的恐怖，也比較不會對你產生恐懼。

13.傳送好笑的照片

說了很多，重點是要讓女生覺得和你碰面一點都不可怕。特別是照片中你，正在做一些很傻或很蠢，但是又很有意義的事情。你可以用網路上的通訊軟體來傳送貼圖。有些貼圖很搞笑，也可以透露出你的創意。

14.幫她取個可愛的寵物名字！

這也是聊天的好話題。我很喜歡花時間為女生取個可愛的寵物名字。例如：取名於黑武士的達斯維達小貓，或是小戴茜…等等。別取些情色的名字，盡量取一個可愛俏皮的名字。像是：愛情惡作劇小鬼、寶貝、或是南瓜（盡量取個簡單的小名），就很適合。

15.怎麼對待善變的女人

這是約會過程中很現實部分，女生都很忙、善變、喜歡創意的小東西、還有很多很多的選擇。有時候她可能就只是不想出門約會。如果真的碰到女生突然爽約了，你可以傳個有趣的訊息給她說：「一切都很好，如果你有出現的話，那就更完美了。」，或者傳送一個嚴肅的訊息試探她：「不是說好要來的嗎？怎麼放我鳥了？」然後隔一天或隔幾天後再傳送訊息給她，看看這個訊息會不會導致她不高興？

傳送這樣的訊息，可以適時讓女生知道，我們希望她可以遵守約定，看了訊息之後，她可能會道歉。若她沒有道歉，也替你多製造一次與她聯繫的機會，或許這次她會注意到你，也勾起她對你的興致。

16.不要傳送色情訊息

語意粗俗或是傳送色情訊息女生是不會上鉤的！縱使我是這方面的專家，我也不敢這麼做，除非是特殊狀況，女生有這方面的需求，但是＂絕對不可以傳送小雞雞的照片＂，千萬不要！



▲愛要耐心等待，仔細尋找，感覺很重要。（示意圖／記者李佳蓉攝）

傳送訊息的內心教戰守則



17.耐心等候

大部分的男生對傳送訊息的過程感到沮喪，對於女生太忙、或是不理睬他們，感到生氣。然後他們容易情緒失控，傳送苛刻的訊息給女生，說女生過於自私，要求太多。



他們會傳送訊息說：「如果你不回我訊息，那幹嘛給我號碼？」或是「所以我們什麼時候才能見面？小姐？」別失去你的耐心，守住你的紳士風範。如果女生沒有回應，就先這樣，這世界上還有很多女生。放輕鬆，過幾天再傳送訊息給她，她或許會比較容易接受。

女生很敏感，可能她心愛的金魚死掉，卻對著男生生氣。或許她最近剛和另外一個男生分手，對那個男生還念念不忘。也有可能她不小心折斷指甲，把氣出在那個男生身上。所以，或許幾天後，再打個電話，留下簡單的語音訊息。這是再次與這個女生搭上線的好方式。

18.觀察她的情緒起伏

有時候女生只是那天過得不好，而你需要理解這件事！如果她的反應突然轉變很大，可能暫時對你不禮貌，你可以問她說：「一切還好嗎？寶貝你怎麼了，今天好像有點怪怪的？」

19.誠實並展現真實的自己

你沒有一台好車可以載她去兜風？還是你月底真的很窮，沒辦法吃高級餐廳？或是你被俠盜獵車手系列電玩遊戲挾持了，所以不想出門？明白地告訴她你的狀況，相信我，女生們都能理解的！

記得有一年夏天我沒有錢、沒有車，沒辦法帶女生到處去玩。但是，你猜結果呢？我把女生約來我家，進行第一次的約會。結果就像一般約會，你也知道接下來會發生什麼事……

看完以上19個密技之後，不知道你現在是否躍躍欲試了呢？如果你還是不知道該怎麼做，可以參考聊天A咖中各種和女生的真實對話範例，從認識到邀約、甚至到最後成功交往的不敗聊天方程式，幫助你追到你心儀的她！

本文經授權轉自：《網路聊天攻略：19個傳送訊息的必勝秘技》

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