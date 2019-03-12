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24小時黏TT！3大星座男「離開妳無法呼吸」　男友超Sweet上榜？

點評:這太黏了小編無法...
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情侶,擁抱,兩性。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲妳也交到一個很愛黏妳，像連體嬰的男友嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

許多人對於兩性相處的印象，莫過於男生獨立愛自由，女生們則像口香糖一樣黏TT，就是想要有另一半陪伴著。但不是所以男生都是如此需要擁有自己空間的，有些人他們想盡辦法和女友多相處一秒鐘，兩人彷彿生命共同體，對方如同氧氣般的存在，一離開她就無法呼吸。大陸占星網站《星座屋》統整出，最喜歡和女友膩在一起的星座男，快看他上榜沒？

1.牡羊男
在很多人印象中，牡羊男也是花心俱樂部成員之一，要他們費盡心思經營一段長久感情，是很困難的，但不可否認的是，在陷入愛情裡的牡羊男非常熱情，認為「妳就是他的全世界」，想當然重色輕友也是一定的。這時的牡羊男和女友愛得水深火熱，就想和另一半融為一體，無論走到天涯海角都想緊緊相依偎，吃飯黏、洗澡黏、睡覺黏，讓人受不了啦！

2.巨蟹男
溫柔又體貼的巨蟹男，總是小心呵護著身邊的愛人，把她們照顧得妥妥貼貼。單身時的他們只喜歡宅在家哪都不去，一旦墜入情海性情大變，心想終於有人能讓自己照顧了，並且集結所有精力在對方身上。他們就像媽媽，深怕妳吃不飽、穿不暖、睡不好，出門在外又怕妳受傷有危險，好想24小時守護在妳身邊，若不得已要分離，也會狂Line關注妳的行蹤。

情侶,擁抱,兩性。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲雙魚男的生活都為女友打轉，總會絞盡腦汁製造驚喜。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

3.雙魚男
喜歡幻想浪漫愛情的雙魚男，在他的世界裡總是充滿各種美好事物，即使社會現實險惡，也希望自己的生活能再更浪漫一點，尤其是談起甜滋滋的愛情，他們幾乎繞著女友打轉，能想出100個和另一半見面的藉口，然後絞盡腦汁製造驚喜，只希望能得到一份來自對方的關愛，希望帶給人歡樂，也希望自己能被誇獎。一步步努力和女友融為一體，如果可以，像連體嬰一樣一秒都不分離，在冬夜裡溫暖著彼此。

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