護師工會批「開會沒找」　邱泰源：是醫療工會定期會談

▲衛福部長邱泰源受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部昨日與台灣醫療工會聯合會召開定期協商會議，達到「跨科支援指引、護理費保障、颱風天出勤指引」3大共識，但隨後被台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳抗議「開會沒找」。對此，衛福部部長邱泰源表示，昨天是跟基層工會的定期會談。

昨日會議的討論內容包括護理師跨科支援，邱泰源也承諾會訂出指引並實施。邱泰源今日再度指出，在跨科支援方面，以前是希望院方可以調配，院方也會尊重護理專業和各病房科別，不要讓護理人員承受不必要的壓力，昨日與醫療工會的會談中，也有資深護理同仁參與討論，提出基層護理師的聲音，指引研議出來後，會請醫院盡量配合。

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而昨日也進一步討論如何讓護理師真的拿得到相關津貼，工會理事長趙麟宇表示，這部分健保署和部長都有提出想法，會去督導這項政策可以越來越透明，工會也期望健保署建立相關制度，讓醫護可以獲得應有的保障。另外，醫護人員每次颱風天仍要出勤，會議中也有提供出勤指引，衛福部醫事司也承諾會再做進一步研議。

不過，針對昨日會議，陳玉鳳認為衛福部「開會沒找」。邱泰源則直言，昨天是定期跟醫療工會的會談，這部分很感謝醫療工會帶來基層聲音做討論，也提出解決問題的策略。