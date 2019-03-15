吃蕉配水...10天爆鏟3公斤！營養師激推「2黃金時間」效果啵棒



▲你也曾想靠吃香蕉減肥嗎？（示意圖／記者張一中攝）

記者李佳蓉／綜合報導



過去香蕉一直被譽為「減肥聖品」，甚至有許多網友靠著香蕉創造許多瘦身神話，但究竟要在什麼時候吃，才能發揮香蕉功效，又有助甩肉肉呢？日本松生恒夫醫師建議，只要在晚餐前吃2根香蕉，再配200c.c.的水，30分鐘後再吃正餐，能在10天內甩3公斤。台灣營養師趙函穎則推薦在「2黃金時間點」吃蕉，效果也很棒。

過去《早安健康》曾報導，日本腸道權威松生恒夫醫師建議，在晚餐時吃香蕉效果最好，若在此時吃下2根香蕉，再搭配200c.c.的水，等待30分鐘後再開始吃正餐，竟能在10天內瘦下3公斤。他解釋，因為晚餐前已先攝取香蕉，讓大腦產生飽足感後自然能降低食慾，在不需要挨餓情況下就能減少食量。



▲趙函穎推薦在2時間吃香蕉，效果也很棒。（示意圖／取自趙函穎營養師IG）

對此，台灣營養師、晨光健康營養專科院長趙函穎則建議，在下午3、4點稍有飢餓感時吃香蕉，能避免肚子餓狂嗑雞排、喝珍奶增加熱量又變胖。由於香蕉含有豐富膳食纖維，有助於提升飽足感，「下午3、4點吃最好，這樣到晚上7點吃晚飯前，就不怕因為太餓亂吃而變胖」，對於瘦身減重具有幫助；此外，她還推薦運動前吃香蕉，其富含鉀離子，能夠預防抽筋，還能避免運動時因低血糖而體力不支。

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趙函穎解釋，香蕉富含維生素B6、維生素C、鉀、鎂等礦物質，能夠補足人體不足之營養素，有助於刺激腸胃蠕動幫助排便，但建議一次一根就好。香蕉即便看似營養均衡，但也不能吃太多，她說，由於水果中的果糖須靠肝臟代謝，因此本身三酸甘油脂過高或肝臟功能差者不能吃太甜食物。另外，腎臟有問題的人也禁吃高鉀的香蕉，「如果有慢性病的問題，要與營養師討論水果攝取量，以免傷身。」