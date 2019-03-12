誤會宵夜！研究：「睡前進食」不變胖還有4優點　獨家菜單曝光



▲睡前你都會吃宵夜，避免餓肚子入睡嗎？（圖／達志／示意圖）

記者李佳蓉／綜合報導



睡前「吃宵夜」一直以來都給人傷身、容易變胖的壞印象，但近來陸續有研究駁斥該項觀點，根據日本大學研究發現，睡前2小時吃東西不會影響體重和血糖。國外健康網站《healthy simple life》甚至指出吃睡前吃宵夜具有「4大優點」，並表示宵夜並非萬惡根源，其實吃了哪些食物、吃了多少才是重點。營養師趙函穎獨家分享「能吃什麼」讓你一次看懂怎麼吃才能邊睡邊瘦。

日本岡山大學醫療科學部日前在「BMJ Nutrition, Prevention and Health」刊登的研究指出，研究團隊耗費3年時間，觀察1573名日本西部的中、老年人，找出究竟是什麼因素影響人類血糖，以及探究睡前2小時吃宵夜是否影響血糖，結果發現睡前2小時進食不會影響血糖高低，意即代表「宵夜並非體重增加」的主因。研究人員指出，其他飲食和生活習慣對血糖水平影響更大，像是BMI值、長期酗酒和吸菸等等。



▲研究發現，睡前吃東西能幫助你睡得更安穩。（圖／達志／示意圖）

國外網站《healthy simple life》列出「睡前吃東西」的4大好處：

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1.穩定血糖睡得更安穩

睡前空腹餓肚子會影響睡眠品質，導致隔天上班、上課沒精神；相反的，睡前進食有助於穩定血糖，使身體維持正常運作，讓你好眠到天亮。

2.強化減肥效果

可別因減肥而選擇在晚上挨餓！人在感到飢餓時，身體會先燃燒蛋白質，而不是脂肪。過量的蛋白質消耗會讓身體肌肉量比例下滑，使得脂肪比例相對提升，減肥反而減掉一堆肌肉。但也提醒，正在減肥的人在晚上要適量進食，別讓暴飲暴食終止你的減肥計劃。



3.幫助新陳代謝

睡覺時身體其實還在運作，需要「燃料」進行新陳代謝，此時適量的食物補給就很重要，能夠幫助脂肪燃燒，還能調整飢餓素分泌。



4.提升工作效率

挨餓的感覺讓人難「瘦」，有人甚至在半夜會餓到醒來，中斷睡眠更影響心情，這樣的情緒容易讓你隔天上班提不起勁，使得辦事效率下滑。因此建議睡前適量的飲食有助提升工作效率。

對此，晨光健康營養專科院長趙函穎受訪時指出，「千萬不能餓著肚子入睡，否則會越來越胖！」她說好的食物能幫助燃燒脂肪。睡前若肚子餓，可以吃點「輕食」當宵夜，首先推薦優質蛋白質食物，如一杯240c.c.的豆漿，一顆水煮蛋、蒸蛋，或是一把毛豆等等都是好選擇，好的蛋白質能提升飽足感，其中的色胺酸還能幫助大腦分泌血清素，幫助睡眠。

此外，趙函穎也推薦各式蔬菜、菇類，如菠菜、芥藍菜，無論炒或燙，其都含有豐富的「鎂」，有助於安定神經、舒緩情緒，其他像是堅果種子、核桃類，也都是不錯選擇，睡前吃一小匙幫助你更好入眠。第3類食物她則說可吃點含「鈣」食物，安定神經避免睡覺時抽筋，此類食物包括黑芝麻、小魚乾等，在睡前喝碗味噌豆腐小魚乾湯，加點含有碘的海帶芽，也能幫助代謝。她提醒，千萬別餓肚子睡覺，避免隔天暴飲暴食，聰明選擇3大類食物：蛋白質、鈣質、鎂，就能爽吃爽睡精神好。