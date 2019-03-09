擠那邊8cm膿包！女痛炸「海豚式激叫」　男友開「交疊大絕」醫秒傻



▲女子胯下長8cm膿包，醫師打麻醉、清創時她痛炸狂尖叫。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導



小情侶陪伴就醫的場景時常可見，但外科名醫江坤俊說，曾有一對20多歲情侶走入診間，女生走路外八主訴胯下腫，兩腿開開躺上診療床，驚見一顆8公分大的膿包，且膿不斷噴出，治療方式只能先打麻醉後清創。由於部位痛覺敏銳，在打麻醉過程女子不斷瘋狂大叫，看得男友心好急。沒想到醫師手撐傷口準備清創時，女子再度崩潰，男友為安撫她，就在醫護面前開啟「交疊大絕」，讓人傻眼。

治療過程太恩愛，反而會干擾醫療行為！外科名醫江坤俊在《醫師好辣》節目中指出，門診曾有一對20多歲男女，女生走路呈現小碎步又外八，男生主訴女友於大腿、胯下處腫了個大包，礙於患部尷尬，因此請她脫褲腳打開躺上診療床，「真的很大顆，大概7、8公分的膿就在胯下」。女生說該狀況已持續2週，雖有試圖吃藥控制，但膿仍狂噴，在醫師的建議下決定進行清創。



▲女子高分貝的狂叫讓人受不了，男友使出「交疊大絕」：寶貝我抱著你，我給你力量。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

「這位置很痛！」江坤俊說，女患者害怕又緊張，男友則在一旁安撫外加「實況轉播」，在醫師打第一針麻醉時，男友就在一旁雞婆「寶貝你不要緊張，醫生要打第一針囉！」孰料此時女子瘋狂大叫，直到打到第三針麻醉仍維持高分貝的嘶吼，江示意實在太大聲，男子才急忙要「寶貝小聲一點」，讓現場氣氛超尷尬。

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打完麻藥後準備進行清創，江坤俊請護理師從底下抓住女子的腳，「我才撐開，她就叫很大聲，男的有點生氣說『醫生你們可不可以動作文雅一點』」，認為麻醉藥還沒起作用。過了一會醫師決定再度挑戰，孰料才剛摸到女子皮膚，她又開始爆衝大叫，男友甚至懷疑麻醉藥無效，要求重打， 不客氣的態度影響醫師情緒。第三次醫師示意要男友仔細看，「我手還沒過去，又開始大叫」，男友這才秒懂是女友心理作用，感到不好意思。

為了安撫女友，男友使出大絕招！在醫師面前呈現「愛的交疊」秀秀呼呼的畫面，江坤俊說，「女的躺在上面嘛，女的腳又張開開，我跟護士在就在底下嘛，護士要幫我抓腳，在底下準備要擠，他在上面抱著她說『寶貝我抱著你，我給你力量』，就很尷尬，他跟那個女的在上面抱在一起，我在底下一直弄她的大腿，一直在擠」，害羞的場景讓醫護們超尷尬，也讓江坤俊小抱怨「本來3分鐘可以弄好，後來弄了30幾分鐘」。