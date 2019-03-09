脾氣好到爆！能駕馭「愛生氣女孩」星座Top4　男友就要找這款



▲你也有個脾氣超差的女友，需要你好好調教嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導



想發脾氣就發脾氣是女生的天性，尤其和另一半容易因為一點芝麻綠豆大的小事就大動肝火，脫口而出「要分手」，讓原本幸福甜蜜的小倆口從此分道揚鑣。大陸占星網站《星座屋》就分析出具有讓女生「轉性」的星座男Top4，如果妳本身就屬無法控制自己情緒的女生，建議眼睛睜大「找對男友」，或許妳的爛脾氣還有得救。

第4名：巨蟹座

感性心思又細膩的巨蟹男，天生具有好脾氣，尤其對於女生特別有耐性、溫柔又體貼，女生所需要的理解他們給得起，不喜歡為了雞毛蒜皮事情就吵架，秉持著「能讓就讓」，生活中也懂得製造小驚喜為另一半帶來溫暖。就算女友偶爾脾氣來了無理取鬧，他們也不會放在心上，更不會翻舊帳，如此溫暖的男生，脾氣再火爆的女生都會被感動。

第3名：雙魚座

雙魚總是喜歡研究女孩的心思，本身擁有超強第六感，總是能看透女孩的內心世界，也因此能快速摸清對方的脾氣，只要女生不喜歡的，就盡量不踩雷，相信女生們心地善良只是脾氣不好，慢慢就會被雙魚的愛給感動，不只能成功脫魯，還能順便把女孩的壞脾氣給調教好，不隨便動怒，即使發脾氣前也懂得先冷靜思考。



▲射手座總是給女友很大的空間，遇到爭執也懂得轉移話題。（示意圖／記者李佳蓉攝）

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第2名：射手座

射手男個性開朗，不喜歡把簡單事情搞得太複雜，他們喜歡鬧著玩，也愛為戀人帶來無拘無束的自由感。對於脾氣不好的女生，射手男不會為了一件事情爭論不休，只要不是碰到大原則性的問題，都會同意女方的意見，不給她們繼續氣噗噗的理由；此外，射手男孩很懂得轉移話題，逗女生開心，任誰都無法對他們生氣。



第1名：天秤座

天秤男的溫柔體貼與生俱來，心思細膩的程度甚至超越女生，且最重要的是他們懂得「換位思考」，願意也習慣性的站在對方立場著想，如果妳本身是個脾氣火爆的女生，就找天秤男談戀愛吧！他們懂得避開不必要的紛爭，即使不小心踩到雷，也不會非得爭輸贏，即使自己有理，也懂得理讓，和這種人交往架哪吵得起來？