▲肩頸痠痛電一下！他回家痛到睡不著，醫點出「禁忌族群」。（圖／ETtoday資料照）

記者嚴云岑／台北報導

一名40多歲男性，長年坐辦公室造成肩頸痠痛，日前到醫院進使用俗稱「低周波治療器」的經皮神經電刺激療程，原本以為可以舒緩肌肉緊繃，當晚回家卻痛到睡不著，隔天回診打類固醇才稍稍舒緩。醫師表示，電療雖有放鬆之效，但「太痛」的病人不適合使用，尤其疼痛度達8分以上者，最好不要施作，否則一刺激反而會變更痛。

市售「低周波治療器」，有望幫硬頸族放鬆肌肉。食藥署科長林欣慧提醒，該類產品屬於第二等級醫材，目前共核發92張許可證，民眾使用前還是要選擇合格產品，並留意禁忌及注意事項，以免肌肉過度收縮，造成周邊肌肉損傷。

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▲低周波治療器使用方式。（圖／記者嚴云岑攝）

低周波治療器舒緩酸痛的原理為何？三軍總醫院復健部主治醫師蔣尚霖解釋，當皮膚貼上電擊貼片後，釋放出的電波會傳到患者神經內進行神經系統刺激，提高人體疼痛閾值，讓小痛比較無感，也會刺激大腦腦內啡分泌，以達放鬆之效。

蔣尚霖提到，低周波治療器主要用於舒緩下背、肩膀、關節等疼痛，適度使用可改善末梢神經麻痺、減少疲勞、預防肌肉萎縮與促進血液循環，但每天最多使用2次、一次不超過30分鐘，否則能量累積過高，反而會造成傷害。

「當感覺到肌肉開始跳痛，就是差不多的強度。」蔣尚霖說，電極貼片可黏貼在酸痛處或週邊部位，但頭、心臟、頸動脈是大忌，因為電流刺激會影響心律跳動，貼在脖子前方，也會讓血壓不穩定，可能會出現低血壓症狀。另外，他也不建議邊電療邊熱敷，因為若溫度控制不佳，容易造成燙傷。

▼低周波治療器。（圖／記者嚴云岑攝）