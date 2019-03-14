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搶救C肝村！衛福部8月起擴大「原住民篩檢」　這年齡區間皆適用

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▲C肝檢測,C肝服藥,。（圖／公關提供）

▲搶救C肝村！衛福部8月起擴大「原住民篩檢」，這年齡區間皆適用。（圖／資料照／公關提供）

記者嚴云岑／台北報導

早年共用針具盛行，以致C肝病毒傳播快速，全台估計有40萬人遭感染，為了解決偏鄉篩檢不易問題，衛福部決議將原住民接受B、C肝篩檢年齡，從45歲至53歲，擴大至40至60歲，預計108年8月開始實施，以達2025年原鄉地區C肝完治目標。

行政院國家C肝旗艦計畫辦公室將全國各地C肝盛行率風險分為0至7級，其中苗栗縣苑裡鎮、台中市后里區、雲林縣元長鄉、嘉義縣義竹鄉與高雄市梓官區盛行率最高，感染風險達7級，成為顧名思義的「C肝村」。

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衛福部今（14）日上午到立法院進行「我國現階段C肝篩檢、治療及防治現況」並備詢，次長何啟功表示，鑑於國內各地區C肝盛行率差異大，基於公衛防治概念，已建立風險潛勢地圖，以利優先介入高盛行地區的篩檢與治療。

在有限公務預算分配下，將納入4至7級的C肝高盛行風險地區，預計可涵蓋全人口佔比7.82%、C肝病人佔比24.76%，開放40歲以上者終身篩檢一次，預估經費約6000萬元。

C肝,肝臟,肝病,肝硬化。（圖／記者嚴云岑攝）

▲C肝病毒是導致肝炎、肝硬化的元兇。（圖／記者嚴云岑攝）

國健署長王英偉表示，B、C肝篩檢是在2011年納入成人預防保健項目，以間年為例，年滿45歲至55歲年次以上，也就是今年落在45至53歲區間的民眾，都可享有終身一次免費篩檢。但鑑於原鄉地區C肝盛行率高，今年8月起將擴大原住民受檢年齡，只要落在40至60歲區間的原住民族群，都符合免費篩檢範圍。

健保署長李伯璋表示，C肝防治是重要的國家政策，每年皆編列20幾億至60幾億的預算治療肝病，「2025年消滅C肝目標不變」，但除了治療外，也要控制C肝患者人數成長，「不要後端一直治療，病人卻越來越多」，會持續與國健署和疾管署做配合。

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關鍵字： C肝村 C肝 肝炎 衛福部 原住民
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