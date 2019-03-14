▲夜市烤魷魚納管致癌物？衛福部澄清：符合3要件才需要。（圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部食藥署日前預告修正「食品中污染物質及毒素衛生標準」草案，針對高溫製成的致癌污染物「苯駢芘（BaP）」訂限量，更擴大納入「燒烤類」，外傳夜市小吃烤魷魚也上榜，讓不少業者氣得跳腳。對此，衛福部今（14）日澄清，只有符合3大要件，才在納管範圍，攤商主要還是採輔導與教育。

衛福部表示，食品高溫加工時可能會產生「苯駢芘」，多環芳香族碳氫化合物被國際癌症研究中心列致癌性或疑似致癌性物質，其中的苯駢芘致癌性最強，列為一級致癌物。

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因此，此次預告的「食品中污染物質及毒素衛生標準」，才會針對苯駢芘訂限量，目前預告納管燒烤水產製品，但仍以包裝工廠為主，攤商則是採宣導政策。

衛福部自104年起就訂定降低苯駢芘含量的作業指引，內容包括火源食材保持適當距離等，雖然攤商不在此次納管範圍，但仍建議民眾盡量別吃烤焦的食物，減少致癌風險。

食藥署科長廖家則也回應，煙燻水產製品擴大納入的「燒烤類」須符合「量產包裝工廠」3大要件，像是工廠製的煙燻鮭魚、煙燻干貝等產品，才在納管範圍。

台灣不少水產品都會用燒烤烹調，一樣會有苯駢芘的污染風險，因此這次也礦大納管燒烤類，修正為「煙燻或燒烤」，限量則針對類別規定從2.0到6.0μg/kg不等，這次修正有60天預告期，提供外界表達意見，食藥署也將持續參考國內外相關科學研究資訊及管理規範。