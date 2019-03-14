首例本土德國麻疹現蹤！　德州撲克牌選手台北參賽遭傳染

▲德國麻疹資料照。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

疾管署今（14）日公佈首例本土德國麻疹個案，為北部30多歲男性，在台北參加「亞洲撲克巡迴賽-台灣站」遭傳染。另新增2例麻疹個案，分別為北部10多歲男高中生與30多歲男性，前者是到診所就醫遭感染，曾於3月7日到新北市樹林監理站，後者則是3年來首例日籍境外移入個案女嬰的父親，3人皆無國外旅遊史，需監測至4月7日。

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疾管署副署長羅一鈞表示，首例感染本土德國麻疹的30多歲男性，曾參加由多名外籍選手參賽的德州撲克國際牌賽事台北場，故無法排除因接觸症狀不明顯之人士而感染，接觸者達297人，需監測至4月7日。

感染麻疹的10多歲高中生，則為3月4日公布的7個月女嬰國內感染病例就醫時之接觸者，於3月11日出現喉嚨痛及背部紅疹，經通報檢驗後確診，衛生單位掌握的接觸者共45人，需監測至4月2日；另一名30多歲男性為3月4日公布7個月男嬰境外移入病例之父親，於3月11日出現發燒、鼻炎等症狀，於3月13日出現紅疹，經通報檢驗後確診。接觸者共326人，需監測至4月4日。

▲麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

羅一鈞表示，今年國內共累計32例麻疹病例，19例為國內感染，13例為境外移入病例，感染國家為越南6例、菲律賓5例、印尼及日本各1例；出國目的以旅遊7例最多，其次為商務及探親各3例。

德國麻疹今年累計3例，2例為中國大陸、菲律賓境外移入，另2015至2018年，每年確診3-10例德國麻疹，四年累計24例，其中18例為境外移入，感染國家以中國大陸（11例）為多，其餘多為鄰近亞洲國家；另6例為國內感染。

▲3名個案可傳染期間活動史。（圖／疾管署提供）

德國麻疹是經由飛沫或與病人直接接觸傳染，尤其在擁擠的環境，孕婦於懷孕前期感染德國麻疹，可能會造成死產、自然流產，所產下的嬰兒可能因先天性德國麻疹症候群（CRS）出現耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及先天性心臟病等先天性缺陷，嚴重甚至會導致死亡。

羅一鈞提醒，計劃懷孕的婦女如經檢驗不具德國麻疹抗體，可檢具德國麻疹抗體陰性報告至各縣市衛生所或預防接種醫院診所接種1劑免費麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR疫苗）。