▲抹醋治濕疹？專家告訴你亂用「一帖見效」藥膏有多可怕。（圖／示意圖／達志影像）

生活中心／綜合報導

網路謠言滿天飛，有人宣稱「塗抹醋、擦蛋黃油混椰子油可治濕疹」，還有人推銷「一帖見效」的神奇藥膏，可治療濕疹及多種皮膚病。食藥署提醒，濕疹是皮膚的發炎反應，臨床症狀多元，有些人會長紅斑、起小水泡，有些人卻是乾裂、脫皮、疼痛。萬一誤信偏方、用錯藥品，反而會使症狀惡化。

濕疹可能出現在任何季節、年齡、部位，冬季更常復發或更嚴重。誘發濕疹的原因很多，內在因素包括過敏性膚質、腸胃功能失調、壓力、緊張等；外在因素則包括流汗潮濕、衣物摩擦、接觸過敏原、皮膚太乾，甚至烈日與寒風都可能引發。舉凡富貴手、尿布疹、汗皰疹、脂漏性皮膚炎、甚至藥布貼太久引發的接觸性皮膚炎，都是濕疹惹的禍。

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▲不當使用痱子粉致腋下濕疹。（圖／資料照／趙昭明醫師提供）

當肌膚反覆發炎時，皮膚會逐漸增厚、變乾，甚至產生色素沈澱或出現裂縫。皮膚發炎受損時，如果沒有小心處理傷口，很容易讓細菌、黴菌入侵，引發二次感染，造成蜂窩性組織炎。

想讓濕疹早日痊癒？食藥署建議，應盡量減少肌膚刺激，若真的癢到受不了，可用毛巾冷敷，千萬不要用力抓它或用熱水燙洗。洗澡時水溫最好維持攝氏36度左右，避免過度清潔，並注意保濕。平時也應多吃水果、蔬菜、豆類等高纖食物。

食藥署提醒，濕疹隨著原因與病程不同，治療方式也會有所差異，萬一出現疑似症狀，應該直接請皮膚科醫師診斷，才能對症下藥，若輕信偏方或是自行買成藥來擦，反而會刺激皮膚，使症狀反覆發作。