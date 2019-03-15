▲乳房硬塊當「生理期漲奶」，OL起紅疹才知「癌細胞爬出來」。（圖／視覺中國CFP）

記者嚴云岑／台北報導

一名42歲的金融業高階女性主管，半年前洗澡時在左乳房外側摸到硬塊，直覺是生理期造成的乳房腫脹，不以為意，沒想到隨著時間過去，乳房硬塊越來越明顯，皮膚還出現小紅疹，透過超音波與動態磁振造影，才發現是乳房乳癌侵犯到脂肪組織，影響到表面皮膚的表現。

乳房硬塊「摸」不著頭緒，是許多女性在做乳房自我檢查時的心情。收檢這位女性的北投健康管理醫院影像醫學主任醫師沈彥君表示，東方女性的乳腺緻密、脂肪組織相對較少，乳房觸感紮實的女性比例較西方人多，加上隨著生理期會有腫脹痛的變化，來篩檢乳房的女性常向她反應「摸不出來差異」。

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沈彥君解釋，乳房是由乳腺、脂肪與結締組織構成，正常的摸上去是柔軟、有彈性，會隨推移力道改變位置，是正常的乳房組織。而異常的乳癌常是邊界不清的浸潤性腫瘤，若摸起來感覺是不會滑動的硬塊，甚至會拉扯皮膚，「就像棉被底下黏了強力膠塊」，明顯異於柔軟的乳房，就需要當心。

▲乳房攝影檢查。（圖／ETtoday資料照）

不過，沈彥君也提到，85%的乳房硬塊是良性腫瘤，早期乳癌治癒率也達9成，只要透過定期乳房超音波、乳房攝影與磁振造影檢查，還是可以及早揪出病徵。

臨床最常使用的超音波檢查，能清楚看見乳房病灶的形態，但不易顯現乳癌常有的微鈣化點，也較容易有死角，因此準確率時高時低。乳房攝影的優點在揪出微小的鈣化點、原位癌及異常變形拉扯。診斷率最高的磁振造影，則能敏感呈現出各種的良、惡性病灶，並透過動態血流顯影，辨識腫瘤特性與侵犯狀況。

沈彥君提醒，乳腺是受荷爾蒙影響的組織，當生活中接觸的荷爾蒙越多，乳癌發生的風險也會隨之增加。初經早、停經晚、無懷孕、荷爾蒙補充、長期使用胎盤素或人工芳香製品、食用高油脂食物等，都是乳癌的危險因子。過去20年來，乳癌發生率也已增加4倍，近年來高峰期更有年輕化的趨勢，建議有乳癌家族史或具危險因子的女性，可從30歲起安排定期檢查。