燒燙傷偏方「麵粉、蛋清」都上榜　專家教你正確選敷料！

▲女嬰遭燒燙傷，手掌出現巨大水泡。（圖／資料照／翻攝自爆料公社）

記者嚴云岑／台北報導

「聽說燒燙傷可以用麵粉敷傷口？」網路謠言百百種，其中針對燒燙傷治療的偏方更是不勝其數，除了麵粉外，牙膏、蘆薈、香灰、蛋清、椰子水等，每隔一段時間，又會在社群軟體上流竄。對此，食藥署特別提醒，若貿然使用偏方，可能會大幅增加感染風險，也會減緩傷口癒合能力，影響皮膚復原。

食藥署指出，燒燙傷病患在急性救治期後到皮膚癒合之間，可能出現各種的皮膚併發症，包括細菌病毒感染，皮膚炎等，都需要皮膚科專科醫師協助診治。

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台灣皮膚科醫學會也在官網上表示，臨床上曾看到不少燒燙傷病患使用草藥治療，不僅傷口沒治好，還引起嚴重的過敏性皮膚炎，出現紅腫發癢的水泡，提醒民眾務必小心。

▲燒燙傷敷料一覽。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

至於燒燙傷敷料該怎麼選？台北榮總外科部重建整形外科主任彭成康醫師表示，可從「傷口滲出液」判斷。淺層燒燙傷因滲出液較少，可選擇傳統織物敷料與一般合成敷料，深層燒燙傷則建議搭配防水的隔層敷料，隔絕細菌入侵。

由於大面積的燒燙傷若處理不當，容易引起敗血症喪命。彭成康建議，只要燙傷面積大於1個手掌，或者水泡高度大於3公分，就應儘快就醫治療。對於嚴重燒燙傷患者，醫師通常會先用廣效型藥物殺死表皮細菌，再利用生物性敷料提供傷口癒合較佳的環境，之後再視情況決定是否進行人工植皮。

食藥署再次提醒，民眾切勿輕易聽信網路燒燙傷偏方，受傷時應依循正常醫療管道就醫，遵從醫囑，莫聽信誇大不實的謠言，若接獲相關謠言，也不要再度轉傳，以免又有人聽信偏方受害。