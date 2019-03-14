▲鎖鏈蛇血清超珍貴！全台只有70瓶，「一張表」帶你看哪裡有。（圖／中國附醫、疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

台中一名40多歲男子，與家人到墾丁旅遊時遭鎖鏈蛇咬傷，但中部醫院無備用血清，醫師緊急搭高鐵到台北榮總借血清，才將他從鬼門關救回來。疾管署副署長羅一鈞表示，全台鎖鏈蛇血清共計70瓶，分佈在18院所，以花蓮慈濟16瓶最多。過去台中也有配置，但因使用率低取消存放，疾管署將因應此事件與台中市衛生局討論，研擬至少有一家醫學中心存放。

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臺灣氣候溫暖多溼，每年有1000名以上的民眾遭毒蛇咬傷。健保資料顯示，使用抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清的人數最多，平均每年為998人，抗鎖鏈蛇毒血清使用人數每年約3人，但疾管署每年都會備有70瓶血清，以備不時之需，由於血清約放1年半就過期，疾管署每年也會生產40瓶血清做替換。

▲抗鎖鏈蛇血清。（圖／疾管署提功）

羅一鈞表示，全台共有18家院所配置抗鎖鏈蛇血清，主要分佈在花東高屏等地區，疾管署也有庫存。庫存量最多的是在花蓮慈濟，共存放16瓶，高醫排名第二，共存放10名。台東則存在衛生所居多，綠島、蘭嶼與大武都有抗鎖鏈蛇血清庫存。高雄那瑪夏雨桃源衛生所也各有1瓶存放。

羅一鈞提到，被鎖鍊蛇咬傷，需使用2~4瓶血清解毒，目前健保皆有給付，民眾無需額外負擔費用。至於一瓶血清費用為何？羅一鈞回應，疾管署從血清馬身上提煉血清後，會以一瓶1萬7450元成本價賣給健保署，與國外一瓶2300美金（約7萬台幣）相比便宜許多。

每年3至5月是毒蛇咬傷高峰，羅一鈞提醒，民眾掃墓、登山、郊遊時宜穿著長袖衣物及長靴自我保護，進入樹叢及草堆，要打草驚蛇，勿翻動中空林木或石塊，並避免在蛇類最活躍的夜間、日出及雨過天晴等時節，在蛇類出沒的地方逗留。無論被哪一種蛇咬傷，最好都要在2小時以內就醫診治。

▼抗鎖鏈蛇血清配置醫院。（圖／記者嚴云岑翻攝）